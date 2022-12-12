港甲　九龍城、中西區繼續連勝　榜首爭崩頭

甲組聯賽上周日（11日）進行了第11周賽事，賽前簽入兩名港超兵的「二哥」中西區輕鬆取勝，在積分榜上力逼同樣全取3分的駿英九龍城，兩隊連勝走勢延續下，榜首位置繼續「爭崩頭」。

本身坐擁不少前港超兵的中西區，賽前接連宣布從港超聯球隊和富大埔及標準流浪，簽入兩名巴西籍外援安達、大衞巴拉。球隊總監兼主教練馮振霆，認為前者能令人腳調配更充裕，並相信他可憑豐富比賽經驗、能力，為球隊爭取更好成績；而馮Sir則大讚後者把握力及爭奪第一落點不俗，得以提升攻力。

實力更上一層樓的中西區，在跑馬地運動場面對高力北區，半場只能互交白卷，但易邊後憑地標戰擔正的大衞巴拉，個人梅開二度，加上安基斯、許宏鋒各建一功，最終以4球大勝而回，豪取7連勝。

至於駿英九龍城同日緊接於跑馬地遊樂場硬撼東區，九龍城今場有外援前鋒Aryan刑滿復出，連同許嘉樂先列後備，由陳文輝、鄧匡延及談樂軒負責攻堅。今場率先落後的九龍城，在對方自擺烏龍及黃澤勤的入球下，半場踢成2比2，臨完場前劉家銘射入十二碼，最終成功以3比2險勝東區，取得5連勝之餘，不敗紀錄更增加至11場，兼以較佳得失球差，力壓中西區續排榜首。

甲組第11周賽果：

中西區 4：0 高力北區

東區 2 ：3 駿英九龍城

黃大仙 1 ：2 佳聯元朗

南華 3 ：0 騰翱MG

愉園 0 ：6 公民

永義地產 1 ：3 沙田

葵青 2：4 凱景