世盃40年超強定律　克羅地亞最有福氣！

世盃4強大戰即將上演，阿根廷、克羅地亞、法國同摩洛哥爭逐決賽席位，邊隊可以晉級難以預料。如果信邪嘅話，世盃原來有個已出現40年嘅超強定律，就係決賽一定會有嚟自拜仁慕尼黑同埋國際米蘭嘅球員上陣，今屆4強亦充斥呢2支歐洲豪門嘅戰將，其中克羅地亞有齊兩間球會成員，睇落最有「福氣」。

唔講你唔知，近10屆決賽都一定「同時」有拜仁同國米嘅球員上陣，自1982年意大利對西德開始，當時意大利有貝高美、阿杜布尼嘅「國米幫」，最終擊敗路明尼加嘅「拜仁幫」捧盃。4年後西德再入決賽，路明尼加已由拜仁轉會國米，而拜仁就有馬圖斯、迪打漢尼斯等做代表。

90年西德贏阿根廷捧盃，拜仁提供高拿、路達同歐真泰拿3大守將，「鐵三角」馬圖斯、奇連士文同布林美就效力國米；94年決賽巴西對意大利，意大利有國米中場柏堤，巴西就有拜仁右閘佐真奴。98年係首次冇德國或者意大利踢決賽，但一樣無阻定律出現，朗拿度、佐卡夫同李沙拉素都效力2大班霸，4年後朗拿度繼續擔起「國米大旗」，成功擊敗德國以簡尼為首嘅拜仁力量。

06年世盃決賽，國際米蘭中堅馬特拉斯成為意大利捧盃英雄，佢入波追和法國之餘，仲撩到施丹用「愛心頭槌」食紅牌，最後互射12碼佢亦有份射入，法國右閘沙洛當時效力拜仁。2010年決賽荷蘭輸畀西班牙，洛賓、雲邦美同史奈達分別效力拜仁同國米。

2014年德國勇奪冠軍，對阿根廷嘅決賽一共有7名拜仁球員上陣，阿根廷嘅3名國米球員就坐喺後備，正當以為走勢將會斷纜，阿根廷最後12分鐘換入柏拉斯奧保住呢個「傳統」。上屆世盃克羅地亞有波索域同比列錫2位國米球員，法國又係到最後17分鐘先換入拜仁嘅哥倫天杜利素。

今屆世盃4強合共有8個拜仁、國米球員，法國有烏柏美卡奴等4位拜仁球星、阿根廷就有國米前鋒拿達路馬天尼斯、摩洛哥亦有拜仁後衞馬沙拉奧，克羅地亞更有齊國米波索域同拜仁嘅祖薛史坦尼錫。

1982年●意大利 VS 西德

國際米蘭：貝高美(意)、阿杜布尼(意)、奧利亞尼(意)

拜仁慕尼黑：路明尼加(德)、達美拿(德)、畢列拿(德)

1986年●阿根廷 VS 西德

國際米蘭：路明尼加(德)

拜仁慕尼黑：馬圖斯(德)、迪打漢尼斯(德)、伊達(德)

1990年●西德 VS 阿根廷

國際米蘭：馬圖斯(德)、奇連士文(德)、布林美(德)

拜仁慕尼黑：歐真泰拿(德)、高拿(德)、路達(德)

1994年●巴西 VS 意大利

國際米蘭：柏堤(意)

拜仁慕尼黑：佐真奴(巴)

1998年●法國 VS 巴西

國際米蘭：朗拿度(巴)、佐卡夫(法)

拜仁慕尼黑：李沙拉素(法)

2002年●巴西 VS 德國

國際米蘭：朗拿度(巴)

拜仁慕尼黑：簡尼(德)、連基(德)、謝利美斯(德)

2006年●意大利 VS 法國

國際米蘭：馬特拉斯(意)

拜仁慕尼黑：沙洛(法)

2010年●西班牙 VS 荷蘭

國際米蘭：史奈達(荷)

拜仁慕尼黑：雲邦美(荷)、洛賓(荷)

2014年●德國 VS 阿根廷

國際米蘭：柏拉斯奧(阿)

拜仁慕尼黑：拿姆(德)、卻奧斯(德)、湯馬士梅拿(德)、舒韋恩史迪加(德)、紐亞(德)、舒韋恩史迪加(德)、謝路美保定(德)

2018年●法國 VS 克羅地亞

國際米蘭：波索域(克)、比列錫(克)

拜仁慕尼黑：哥倫天杜利素(法)

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國際米蘭世盃4強成員：

‧拿達路馬天尼斯(阿根廷)

‧波索域(克羅地亞)

拜仁慕尼黑世盃4強成員：

‧班捷文柏華特(法國)

‧烏柏美卡奴(法國)

‧盧卡斯靴南迪斯(法國)

‧京士利高文(法國)

‧祖薛史坦尼錫(克羅地亞)

‧馬沙拉奧(摩洛哥)