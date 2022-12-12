傑運即日起接受提名　楊文蔚看好何詩蓓冧莊

港協暨奧委會今日（12日）召開記者會，公布2022年度香港傑出運動員選舉詳情。今屆傑運設有四個組別獎項，得票最高的傑出男、女運動員，將獲頒星中之星。「跳高女神」楊文蔚看好何詩蓓和張家朗冧莊：「感覺何詩蓓奧運後沒輸過，不停破PB，破香港紀錄、亞洲紀錄，何止我，個個都看好她！」

今屆傑運繼續設有「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」四個組別獎項。其中，香港傑出男、女運動員各有5個名額，得票最高的一男一女獲頒「星中之星」。傑運即日起接受體育總會提名，於明年2月11日至3月12日進行公眾投票，並於明年4月18日舉行頒獎禮。

楊文蔚看好「飛魚」何詩蓓和「劍神」張家朗冧莊星中之星，又認為打破香港半馬紀錄的黃尹雋和跳遠紀錄的俞雅欣，有望獲得田徑總會提名：「我很尊敬黃尹雋，他疫情期間幾乎都不在港，一直在內地訓練，破了好幾次PB。」楊文蔚直言「恨被提名」，但她近年屢受重創，2019年右腳阿基里斯腱撕裂後，今年6月輪到左膝十字韌帶撕裂。「要麼不傷，要麼打孖上。」她笑說自己是「傷患專家」：「我常講笑有人斷過ACL，有人斷過Achilles，但應該沒人兩樣都斷吧。」

楊文蔚表示尚在「Rehab（康復）」中，驚訝左腳康復進度較右腳快：「之前測試右腳連80%都未到，反而左腳已有8成。」她透露上周剛恢復快跑練習，期望明年2月重拾跳高練習：「起碼練3個月才能比賽，慢慢由半程到全程助跑，應該趕得及杭州亞運。」

桌球小將張家瑋在世運會贏下香港歷來首面金牌，有望被提名香港傑出男運動員。「我只試過被提名傑出青少年運動員，未試過成年組，好希望試下，這個獎項是對運動員的肯定。」張家瑋說。政府拒絕放寬「晚8朝10禁止青少年進入桌球室」一事，近日引起廣泛爭議，張家瑋認為措拖有礙青少年接觸桌球：「我小時候跟水哥（吳任水）學波，都因為夜晚不能入桌球室，要他特登早點來上課。桌球形象健康，希望可以適度放寬，讓青少年有更多時間接觸這項運動。」