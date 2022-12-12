巴西被追和後尼馬怒吼　喪插曼聯中場

巴西喺世盃8強慘遭淘汰，尼馬崩潰痛哭，巴西傳媒再爆料，當巴西被追和要互射12碼決勝，尼馬當時對住一位隊友怒吼，而嗰位隊友就係曼聯中場費特洛迪古斯。

報道指，尼馬今屆世盃表現成熟，專注比賽，沒有如上屆般碌地，雖在分組賽首仗對塞爾維亞後受傷，缺陣2場，但在16強對南韓已復出並取得入球，8強對克羅地亞一戰，呢位巴西王牌加時上半場攻破對方大門，追平「球王比利」巴西隊史77球紀錄，只要捱埋加時下半場就晉級，可惜功虧一簣。

加時半場短暫休息時，尼馬提醒隊友：「大家定啲嚟，你哋唔使太心急。」但當加時下半場被追和，尼馬都忍唔住埋怨：「你真係冇必要壓上去。」語氣相當憤怒，而佢怒吼嘅對象，就係費特洛迪古斯。

當時情況係巴西領先1比0，但球員仍然壓上進攻，結果戰至117分鐘被克羅地亞絕地反擊成功，扳平1比1，將比賽帶入互射12碼，最後巴西落敗慘遭淘汰。

另邊廂，尼馬隨巴西大軍返抵巴西，到埗後在社交媒體發長文，表示：「我仍然因為比賽失利，痛到好似地獄一樣，但會重新振作。」佢仲話會關手機一段時間，陪伴家人，自己仍然好傷心，但強調會繼續前進。