法國傷疲浮現　6位主力無法完成操練

衞冕世界盃的法國將於香港時間周四(15日)凌晨4強出戰摩洛哥，但球隊受到傷疲問題困擾，包括首席射手基利安麥巴比在內的6位主力無法完成全課操練，上仗入波功臣曹亞文尼更因傷缺席，爭標之路出現陰霾，莫非天助摩洛哥又製造爆冷賽果，打入決賽？

法國上仗對英格蘭，憑曹亞文尼遠射入網打開紀錄，但這位效力皇馬的中場疑似勇戰受傷，缺席近日操練，防線中堅烏柏美卡奴亦感到不適，未能隨隊訓練。

其中以烏柏美卡奴情況比較嚴重，可能無緣4強賽事，如果這位守將缺陣，預料領隊迪甘斯會用伊巴希馬干拿迪或者威廉沙列巴，代替他的正選位置。

最令人關注是射手基利安麥巴比只能獨自訓練，他上星期亦曾缺席大隊操練，可能出現疲勞問題，麥巴比今屆世界盃已有5球進帳，但上仗表現欠佳，狀態有所下滑。

另外，中堅華拉尼、左後衞迪奧靴南迪斯、翼鋒奧士文尼迪比利都未能完成全課操練，相信與身體疲勞有關，令人懷疑他們能否以最佳狀態出戰摩洛哥。

摩洛哥在16強及8強分別淘汰2支傳統勁旅西班牙、葡萄牙，成為首支打入世界盃4強的非洲球隊，表現如有神助，適逢法國出現疲態，摩洛哥能否趁機再創造奇迹，打入決賽，成為全世界球迷關注焦點。