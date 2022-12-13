巴西向現實低頭　想請安察洛堤執教

巴西喺今屆世界盃被克羅地亞淘汰之後，近5屆有4屆8強止步，「森巴足球」出現沒落危機，巴西足總計劃進行大改革，重點聘請歐洲主帥執教，盛傳已聯絡皇馬教練安察洛堤，「肥安」亦持開放態度，雙方有望一拍即合。

巴西領隊迪迪喺世界盃舉行前已經表明無意留任，所以巴西足總10月開始物色新帥，包括斟介安察洛堤同哥迪奧拿。足球理念上，哥帥嘅傳控戰術無疑比較適合巴西，但呢位西班牙名帥已拒絕邀請，並同曼城續約。

至於意大利名帥安察洛堤持開放態度，但前提係要帶領皇馬踢完今季賽事再傾。「肥安」上季率領皇馬奪得西甲及歐聯冠軍，教波功力唔需要懷疑，同埋皇馬陣中擁有3位巴西國腳艾達米列達奧、雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯，加上卡斯米路之前都跟過佢搵食，安察洛堤對巴西隊球員有一定了解，都算係一合適新帥人選。

不過，安察洛堤同皇馬嘅合約要等到2024年夏天先至屆滿，即使佢同意接掌「森巴兵團」帥印，巴西足總亦可能要破費幫佢買斷餘下合約年期，同埋「肥安」最快都要明年6月先至可以上任，巴西需要搵1位臨時主帥負責未來半年工作。