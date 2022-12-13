顏丙濤被世桌禁賽　中國7球員涉打假波

被視為中國桌球壇新天王的顏丙濤，周一(12日)被世界職業桌球總會(WPBSA)即時禁賽，暫停桌球世巡賽的參賽資格，日前以中國名將梁文博為首的6名球員，因涉打假波已被禁賽，中國桌球協會亦已禁止他們參加所有國內賽事；而顏丙濤成為第7位捲入調查的中國球手。

WPBSA發出一分最新聲明，表示立即暫停顏丙濤參加桌球世界巡迴賽，「這決定是目前正在進行調查的一部份，調查的指控是為了賭博目的操縱比賽結果，違反了WPBSA的行為規例。」聲明指「顏丙濤的停賽將持續到調查結束或後續可能提出或不提出任何指控，但他有權對此提出上訴」，顏丙濤原本安排在今日出戰英格蘭公開賽，但已被WPBSA取消參賽資格。

22歲的顏丙濤是近年在球壇令人注目的中國新星，目前是中國桌球壇的「二哥」，僅次於趙心童，排名已超越丁俊暉，他曾於2017年北愛爾蘭公開賽成為最年輕躋身排名賽決賽的球手，去年在桌球大師賽擊敗希堅斯，更以20歲之齡封王，成為繼奧蘇里雲後奪得大師賽冠軍的最年輕球手。

日前，梁文博等6名中國球員涉打假波已被禁賽，WPBSA及中國桌球總會已禁他們參賽世巡賽及國內賽事，其中梁文博於10月已被禁賽，而5位年輕新秀魯寧、李行、趙劍波、白朗寧及常冰玉則於上周五(9日)被停止參加所有賽事。

至於年僅20歲的常冰玉日前在個人微博「爆大鑊」，指梁文博威脅他造假，並透露今年英國公開賽第三輪，梁文博說他下了重注，要求常冰玉以１比４輸給對手，「整個事情是一開始比賽當天早上梁文博打電話帶有威脅的語氣告訴我，說我晚上和杰米琼斯的比賽他在我事先不知道的情況投注了很多錢，然後讓我４比１輸給對手，我害怕他下注了那麼多錢，我不同意會找我麻煩，所以只能無奈同意……」常冰玉在微博上表示「沒有收到一分錢，打假球不管什麼原因是我的錯誤，我也會積極配合調查」。

過去職業桌球壇也有涉打假波事件，最轟動是2013年英格蘭名將李爾被查出於2008及2009年間涉多宗假波，最終被禁賽12年；而4屆世界冠軍希堅斯也曾於2010年被記者「放蛇」涉制造賽果，被罰停賽半年。