「奧苗計劃」正式啟動　讓奧運走入課室

由港協暨奧委會轄下「奧夢成真」及「香港奧林匹克之友」合辦的「奧苗計劃」正式啟動。首屆計劃為期兩年，每年惠及十間小學，冀透過專項訓練、遊戲互動及一系列精彩活動，啟發學生對運動的興趣，宣揚奧林匹克價值。

「奧苗計劃」啟動禮日前於受惠學校元朗公立中學校友會鄧英業小學舉行。港協暨奧委會副會長暨香港運動員就業及教育計劃委員會主席胡曉明表示，計劃旨在向社會發放正能量：「向學生宣揚卓越、尊重和友誼三大奧林匹克價值，發放正能量，令社會各界更團結面對逆境。」他指籌備計劃期間，遇到不少阻滯：「因疫情學校不時停課，較難推廣，目前有十間小學參與，希望未來惠及更多港九新界小學。」

黃金寶：透過運動培養孩子正確價值觀

「奧夢成真」教練之一的黃金寶亦有出席啟動禮，解釋「奧苗計劃」詳情——為每間學校提供兩項專項運動班，由現役或退役運動員傳授相關技巧，並陸續舉行「健康小領袖」、「奧運健兒見面會」、「運動嘉年華」等一系列活動，讓「奧運走入課室」。作為廿四孝爸爸，他稱計劃包含大量親子元素：「家長有時忙工作，這個計劃多了一個理由，讓他們陪伴子女，了解子女學習上的需要，透過運動培養正確價值觀。」

曾子驊：霹靂舞改變我的生命

為配合政府推動城市運動，計劃除了提供劍擊、單車、乒乓球這類傳統運動課程，還加入霹靂舞、滑板、運動攀登等。啟動禮邀請了B-boy Think曾子驊與Good Job Brother團隊表演霹靂舞，精彩舞步引起陣陣歡呼。曾子驊認為計劃有助推動香港街舞文化，冀藉着跳舞影響生命：「除了想教學生跳舞技巧，還想他們找到自己方向和目標。我就是因為跳舞才改變生命的。」同場設有滑板、劍道和空手道體驗活動，讓學生和家長試玩。