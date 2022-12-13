短池世錦賽　伍棹然刷新兩項港績

世界短池游泳錦標賽今日（13日）在澳洲墨爾本開鑼，有兩個香港紀錄誕生。伍棹然於男子100米背泳初賽游出51秒30，打破個人保持的香港紀錄，續夥拍卓銘浩、何甄陶和吳欣鍵，於男子4x100米自由泳接力初賽造出3分14秒67，再度刷新港績。

一連六日的短池世錦賽展開，港隊派出10女6男參加。伍棹然於100米背泳初賽游出51秒30，把今年7月在香港短池計時賽寫下的香港紀錄（51秒87）推前0.57秒，可惜總排名20，未能晉級準決賽。

伍棹然其後轉戰50米蝶泳初賽，造出23秒19，時間與杜敬謙保持的港績（22秒90）僅差0.29秒，總排名36。相隔不足一小時，他再夥拍卓銘浩、何甄陶和吳欣鍵，以3分14秒67、總排名11完成4x100米自由泳接力初賽，一日內兩度刷新港績。值得一提的是，舊紀錄（3分15秒44）亦是原班人馬在上屆世錦賽創下。

這個20歲小將在社交媒體分享一條影片，片中可見他在印有香港紀錄的名單上，用筆刪去舊紀錄，寫上新紀錄及簽名。首日參加3個項目、創下兩個紀錄的他貼上「2/3 New National Record」字眼，他今屆還會出戰50米背泳和100米蝶泳。

港隊首日成績

項目 泳手 時間 名次

女子400米自由泳初賽 何南慧 4分14秒15 21

女子100米背泳初賽 歐鎧淳 59秒05 28

男子100米背泳初賽 伍棹然 51秒30* 20

女子50米蝶泳初賽 陳健樂 27秒08 27

男子50米蝶泳初賽 伍棹然 23秒19 36

女子200米混合泳初賽 楊凱晴 2分19秒41 32

男子200米混合泳初賽 關鵬 1分59秒91 32

女子4x100米自由泳接力初賽 施幸余、歐鎧淳、陳健樂、何南慧 3分40秒28 11

男子4x100米自由泳接力初賽 卓銘浩、何甄陶、吳欣鍵、伍棹然 3分14秒67* 11

*為新香港紀錄