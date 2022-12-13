短池世錦賽　伍棹然刷新兩項港績

2022年12月13日 12:32
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    伍棹然身兼50背、100背、50蝶、100蝶和4x100自接力。（伍棹然Instagram）
    世界短池游泳錦標賽今日（13日）在澳洲墨爾本開鑼，有兩個香港紀錄誕生。伍棹然於男子100米背泳初賽游出51秒30，打破個人保持的香港紀錄，續夥拍卓銘浩、何甄陶和吳欣鍵，於男子4x100米自由泳接力初賽造出3分14秒67，再度刷新港績。
    一連六日的短池世錦賽展開，港隊派出10女6男參加。伍棹然於100米背泳初賽游出51秒30，把今年7月在香港短池計時賽寫下的香港紀錄（51秒87）推前0.57秒，可惜總排名20，未能晉級準決賽。
    伍棹然其後轉戰50米蝶泳初賽，造出23秒19，時間與杜敬謙保持的港績（22秒90）僅差0.29秒，總排名36。相隔不足一小時，他再夥拍卓銘浩、何甄陶和吳欣鍵，以3分14秒67、總排名11完成4x100米自由泳接力初賽，一日內兩度刷新港績。值得一提的是，舊紀錄（3分15秒44）亦是原班人馬在上屆世錦賽創下。
    這個20歲小將在社交媒體分享一條影片，片中可見他在印有香港紀錄的名單上，用筆刪去舊紀錄，寫上新紀錄及簽名。首日參加3個項目、創下兩個紀錄的他貼上「2/3 New National Record」字眼，他今屆還會出戰50米背泳和100米蝶泳。
    港隊首日成績
    項目　泳手　時間　名次
    女子400米自由泳初賽　何南慧　4分14秒15　21
    女子100米背泳初賽　歐鎧淳　59秒05　28
    男子100米背泳初賽　伍棹然　51秒30*　20
    女子50米蝶泳初賽　陳健樂　27秒08　27
    男子50米蝶泳初賽　伍棹然　23秒19　36
    女子200米混合泳初賽　楊凱晴　2分19秒41　32
    男子200米混合泳初賽　關鵬　1分59秒91　32
    女子4x100米自由泳接力初賽　施幸余、歐鎧淳、陳健樂、何南慧　3分40秒28　11
    男子4x100米自由泳接力初賽　卓銘浩、何甄陶、吳欣鍵、伍棹然　3分14秒67*　11
    *為新香港紀錄