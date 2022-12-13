阿根廷4強撼格仔軍　亞哥斯達：互射12碼冇有怕

世界盃4強戰周三（14日）凌晨一觸即發，阿根廷將會與克羅地亞爭奪決賽席位。理文阿根廷中場亞哥斯達（Jony）喜見愛隊狀態漸入佳境，惟眼見另一南美代表巴西在8強遭克羅地亞淘汰，Jony認為阿根廷有必要引以為鑒，以高壓踢法牽制「格仔軍」。

阿根廷於8強和荷蘭鬥足120分鐘不分勝負，要互射12碼才成功淘汰對手，其中效力阿士東維拉的門將達米安馬天尼斯，更作出關鍵撲救，成為球隊晉級功臣之一。至於克羅地亞都以類似方式，擊敗強敵巴西晉級，今場會否再出現刺激度十足的互射12碼場面，值得關注，不過Jony就希望愛隊今場可以在法定時間取勝：「希望阿根廷可以喺90分鐘內贏到波，不過就算要踢12碼，我都對佢哋充滿信心，因為我哋有位好識撲12碼嘅門將在陣。」

有中場大師莫迪歷坐鎮的克羅地亞，已證明有能力扳倒任何對手，Jony就希望阿根廷切勿輕敵，並叮囑球隊需要避免巴西隊在8強所犯的錯誤：「巴西隊喺8強冇做好逼搶，任由克羅地亞喺中場傳球組織攻勢，阿根廷呢場一定唔可以畀對手機會做呢樣嘢。」Jony認為今場戰況會非常緊湊，但仍有信心阿根廷能以1球擊敗對手，闖入決賽。