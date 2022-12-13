射手背後的男人　基沙文超越咗施丹

法國「雙基鋒線」威力強大，基利安麥巴比及基奧特今屆世界盃已合共轟入9球，兩人背後嘅基沙文亦功不可沒，呢位31歲老將今季曾淪為「60分鐘先生」慘成笑柄，但佢沉着應戰，終獲馬體會長約。來到世界盃，基沙文放下身段，甘願做射手背後的男人，專注為隊友鋪橋搭路，已貢獻3次助攻，為國家隊累積28次助攻，超越兩位傳奇名宿施丹及亨利，榮登法國歷史助攻王。

基沙文近年經歷大起大落，3年前以天價1.2億歐元「買斷費」由馬體會轉投巴塞隆拿，因表現強差人意，上年夏天被外借番馬體會，但已無復當年之勇，馬體會為免佢上陣時間達標，觸及買斷條款，今季季初往往等到比賽60分鐘後，先至派基沙文上陣。

對於1位球星而言，實在係一種屈辱，但基沙文默默耕耘，即使上陣時間唔多，仍然頻頻建功，終於獲得馬體會開出4年正式合約，唔使再做「60分鐘先生」。

基沙文明白自己已非昔日衝鋒陷陣嘅射手，佢喺今屆世界盃退居中場，為隊友創造入波機會，分組賽對丹麥，佢傳畀基利安麥巴比入波，以2比1絕殺對手，提早取得出線權。

上仗8強，基沙文貢獻2次助攻，成為法國擊敗英格蘭嘅功臣，雖然基沙文今屆仲未開齋，但已有3次助攻，有望獲得助攻王殊榮。

基沙文8年國際賽生涯累積28次助攻，超越26次嘅施丹同亨利，獨享法國歷史助攻王美譽，球隊日前特別頒發一件28號球衣畀佢，作為紀念。基沙文好謙虛話：「要感謝所有入波嘅隊友，如果冇你哋，就唔會有呢個助攻數字，我哋今屆世界盃仲有2場比賽，要集中精神，盡情享受。」

法國將於4強對摩洛哥，基利安麥巴比、基奧特可唔可以再入波，球隊能否勝出，基沙文先至關鍵所在。