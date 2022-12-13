「神奇隊長」郭嘉諾牽頭　送「邱Sir」最自豪一夜

任職於城市大學的「邱Sir」邱德民，先後帶領城大8度高舉「大專盃」，現役不少港超及港甲球員和教練，都曾在其麾下征戰。周一(12日)晚過百位舊生，出席了「邱Sir貢獻城大足球30周年晚宴」，事後「邱Sir」以「結婚之外人生中最幸福、最自豪的一夜」來形容其心情。

由城大舊生、現任深水埗主教練郭嘉諾牽頭的「邱Sir貢獻城大足球30周年晚宴」，雖然不是所有應邀者都得出席，但場面已非常虛冚。雖然見慣大場面，但「邱Sir」亦深受感動：「真係鐵漢柔情，估唔到男仔都可以咁窩心，我好開心亦好安慰。」

「開心，感恩！好開心見到唔同年代嘅球員，透過足球能長久地維繫彼此嘅感情。『嘉諾』(即郭嘉諾）分享當年首奪冠軍嘅動力，係嚟自前代球員失落冠軍嘅遺憾；呢種推己及人，同以團隊為先嘅態度，正係城大足球隊成功嘅不二法門。希望依家嘅球員要肩負起傳承：『成功要有態，心態、狀態、決一不可』嘅優良傳統！We are friend，we are family！」「邱Sir」特別向其口中的「神奇隊長」、是次活動籌委會主席郭嘉諾道謝。

至於「嘉諾Sir」對恩師「邱Sir」則有以下評價。「『邱Sir』一向同學生關係好密切、冇架子，似朋友多過老師，佢對足球非常有熱誠，亦抱住有教無類嘅精神，用無限耐性去教導一班年輕人，將好多由反叛狂妄，變成盡責、識得尊重別人，令『城大』球員多年嚟都團結一致，贏得多個冠軍。」