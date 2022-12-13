美斯獨力難支　阿根廷讓唔起格仔兵

世界盃4強周三(14日)凌晨開打兼有免費直播，奪冠熱門阿根廷硬撼上屆亞軍克羅地亞。阿根廷進攻太過倚賴美斯，勢必成為眾矢之的，而且有兩名後衞坐波監，今仗唔敢輕舉妄動，「格仔兵團」克羅地亞擅長同對手鬥磨，近6次出戰世盃淘汰賽，有5次喺法定時間守到尾，受讓半一必捧下盤。（ViuTV 99、Now 618及616周三凌晨3時直播）

阿根廷今屆世盃表現唔算突出，5戰法定時間共錄得3勝1和1負，雖然隊長美斯表現漸入佳境，今屆已入4粒及貢獻2個助攻，但要知道成隊加埋只係入得9球，可見呢位球王絕對係「潘帕斯雄鷹」入球泉源，若果佢被嘜死，進攻即時大打折扣。而阿根廷喺上仗8強面對荷蘭，一度領先兩球下，竟於末段被追和，最終靠互射12碼先晉級，贏得驚險之餘，防線亦見大意不穩，今仗更有後衞馬高斯阿古拿及干沙路蒙迪爾齊齊坐波監，球隊務必先做好防守。

克羅地亞擅磨守到尾

另邊廂，克羅地亞老將偏多，莫迪歷、比列錫及洛夫雲都已經三張幾，唔可以段段都搏，因此會刻意拖慢比賽節奏，以控球打法同對手周旋，佢哋今屆世盃5戰，法定時間錄得1勝4和只失2粒，呢種以慢打快嘅踢法，的確有助鞏固防守。克羅地亞上仗8強面對強敵巴西，90分鐘互交白卷，去到加時先失守下再扳平，最終靠互射12碼險勝晉級，球隊士氣大振，門神利華高域此役作出11次成功撲救，非常穩健。

何況「格仔兵團」最鍾意同對手鬥磨，連同上屆在內，近6仗世盃淘汰賽，法定時間總共和咗5場，韌力十足，加上利華高域近兩仗互射12碼階段救出4球極刑，唔怕同你拖到極刑大戰，仲有得受讓半一，先揀下盤，進取啲可直取和波。