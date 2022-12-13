香港網球挑戰賽抽籤出爐　黃澤林首圈對英國「一哥」

「交通銀行香港國際網球挑戰賽2022」將於12月23日至25日假維多利亞公園上演，香港網球總會周二（13日）舉行抽籤儀式，香港兩項青年大滿貫得主黃澤林，首圈將對世界排名第14的英國球手諾利（Cameron Norrie）。香港網球總會會長莫君逸記者會上透露，賽事門票已經售罄，期待為香港球迷帶來精彩的聖誕節目。

香港國際網球挑戰賽2022為「M」品牌活動，12月23日將上演半準決賽，次日賽事為準決賽，總決賽大戰將於聖誕日舉行。賽事邀請了世界級好手來港獻技，世界排名第9的富斯（Taylor Fritz）和第10的哈卡茲（Hubert Hurkacz）分別為賽事頭2號種子，兩人將直入準決賽。頭號種子、25歲的富斯今季狀態不俗，共贏得3項冠軍，3月的印第安韋爾斯大師賽更擊敗當時世界排名第4的拿度捧盃，上月他在年終賽躋身4強，僅負塞爾維亞球王祖高域。

香港網球總會周二（13日）舉行抽籤儀式，香港18歲矚目新星黃澤林位於上線，首圈將對英國球手諾利，後者頂替因傷未能出戰的美國好手泰科爾。現時世界排名的黃澤林為本地最高排名男子球手，他剛於12月5至11日出戰M15斯洛伐克網賽，雖在單打32強止步，雙打則贏得亞軍。另一場半準決賽則由瑞士3屆大滿貫冠軍得主華連加大戰中國排名第2的吳易昺，賽前華連加對於首次來港作賽表示興奮，期待在維園和香港球迷見面。

華連加和吳易昺今年傷愈復出均有出色表現，成為4名今年「年度最佳復出獎」其中兩個候選者。世界排名曾高踞第3的華連加早前因傷休戰逾一年，這位37歲瑞士球星今年復出，排名由361升上149，今季曾兩次擊敗Top 5球手，分別於9月法國梅斯賽贏排名第4的麥維迪夫以及10月瑞士巴塞爾網賽淘汰世界「3哥」魯特。

至於現時世界排名116的中國球手吳易昺因各種傷患離開賽場達兩年，今年復出即在ATP挑戰賽連奪3冠，8月更寫下里程碑，成為公開賽年代首個出戰美網正賽的中國男子球手，最終於32強不敵俄羅斯球星麥維迪夫。這位2017美網青年單打冠軍今年排名由最低的1869飛升至117，進步甚大。黃澤林和諾利晉級的一方將於12月24日對富斯，而華連加和吳易昺的勝方將對靴卡斯。

政府今日宣布新防疫措施，包括明日(14日)起不需要掃安心出行，但保留疫苗通行證，進入食肆須要使用。另外，疫苗通行證會取消黃碼，確診就紅碼，沒有確診就藍碼。香港網球總會會長莫君逸記者會上表示，「賽事門票已經售罄，反映球迷反應熱烈，希望政府進一步放寬防疫措施，取消表演場地座位數上限，讓我們可以推出餘下的門票。」