希亞路：阿根廷加時破「格」

4強開打，打頭陣有阿根廷對克羅地亞

阿根廷及克羅地亞於兩場精彩的8強賽事中，憑着互射12碼獲勝並成功晉級最後4強，預期今場賽事將會同樣充滿戲劇性。

雖然美斯再一次有入球進帳，但我認為他的走位及讓侯爾摩連拿取得入球的世界級直線傳送，才盡顯其球王身價。很少球員會表現得如此精明，而這個精彩入球也展示出阿根廷一對閘位球員有能力殺入對方禁區製造危險。

中場將會成為今仗的主要戰場，克羅地亞要嘗試截斷給美斯的傳送。但要做得到真的不容易，事關這位阿根廷隊長經常上腳，亦會墮後保持球隊的控球權，然後引球推進挑戰對方防線或將皮球傳到前線的隊友腳下。

克羅地亞的打不死精神再一次於面對巴西時展現出來，他們拚搏到賽事最後1分鐘，心理質素相當高。今仗對年輕中堅加華度爾舉足輕重，他對巴西時表現出色，跟拍檔洛夫雲於防線上也相當突出，所以我認為他是一位大賽球員，而門將利華高域於今屆賽事成為球隊的另一英雄。

這是莫迪歷最後一次殺入世盃決賽的機會，當球隊控球在腳時，他將會是克羅地亞最有威脅的球員。他們未必會有很多入球機會，對巴西時亦只有一次中目標的攻門，但由於陣中的魔術師莫迪歷為隊友穿針引線，克羅地亞總會製造到一定的機會，特別是如果阿根廷重演被荷蘭連追兩球時的失神情況。

相信阿根廷將會取得大部分時間的進攻時間，但克羅地亞難以於法定時間內被攻破，預計今場賽事將要進入加時，阿根廷最終險勝「格仔兵團」殺入決賽。