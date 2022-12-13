加盟晉峰地標戰即建功　班哲文初戰港超唔怯場

10月8日於大埔運動場舉行的「菁英盃」B組分組賽，晉峰新加盟18歲外援班哲文（Benji），在下半場入替，兼上演職業生涯地標戰，比賽尾段隨即交出1入球、1助攻，帶領球隊以3比3戲劇性逼和標準流浪，這位自小立志做職業球員的年輕小將，勢必成為「粉紅軍團」的秘密武器。■圖、文：李浚湣

班哲文在西班牙出生，但6個月大時已隨家人移居香港，6歲開始因父親接觸足球，之後由Ｕ10開始效力傑志青年軍長達8年，直至今季才加盟晉峰，一嘗職業足球的滋味：「踢職業係我一直以嚟嘅夢想，我仲後生，好想去嘗試體驗；傑志陣中有好多出色外援，而每場外援嘅出場人數又有限制，所以感謝晉峰肯畀機會我。」Benji承認自己比很多年輕球員幸運，今季將更加努力去證明自身實力，藉此報答球隊的信任。

改踢中場「好多嘢要學」

以往在傑志青年軍主要負責進攻，但今季在晉峰因戰術關係，Benji較多時間需要兼顧防守職責：「一開始係踢前鋒，之後踢過翼鋒，近年先改踢中場，但依家係晉峰踢嘅位有啲唔同，遮線、逼搶好多嘢都仲要去學。」除此之外，Benji又指職業足球與青年軍賽事有很大分別，直言需要時間適應：「更加體力化、節奏更快，你嘅對手唔再係同自己年齡相近嘅人，另外一支職業球隊背後牽涉金錢等好多嘢，踢波唔可以再只為開心，目標係要踢得好同贏波。」

職業生涯地標戰即取得1入球1助攻，作為隊內少數外援的Benji，自然受到不少球迷期待，惟他卻認為不會造成太大壓力，反而能提升信心，對自己有正面影響，希望可憑創造力，以及在場上積極跑動，為球隊爭取更多入球機會。Benji雖然一戰成名，但對於初戰職業，他卻未敢把目標定得太高：「唔可以要求自己成為陣中最佳球員，我亦唔會特定畀自己有乜目標，但一定會努力爭取上陣機會，同埋落到場盡力去踢，令自己唔後悔就可以。」

【班哲文小檔案】

姓名：Tandy Ortega Benjamin Eloy

出生日期：2004年2月29日(18歲)

身高：1米72 司職：中場

國籍：英格蘭 球衣號碼：80

曾效力球隊：傑志青年軍

現效力球隊：晉峰

把握Gap year全力追夢

剛在港完成中學課程的Benji，在外國已獲大學取錄，但為了全力追逐足球夢，他透露自己今年選擇「Gap year」一年：「我仲後生，金錢並非最重要，而目前我都有返實習，對未來已經有晒打算；即管睇吓今年踢成點，或者之後我會返去讀書，但呢一刻我唔會諗住。」Benji續指足球對自己十分重要，除了能令身心保持健康外，亦可紓解學業壓力。