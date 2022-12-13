世盃如論：阿根廷得分點多可稍看好

克羅地亞在主帥達歷帶領這4、5年間，有很好的團隊合作意識和為國付出的精神，連續兩屆進身世盃4強，應屆歐國聯亦打入4強，殊不容易。球員技巧、大局觀都很好，特別是中場線，可惜正、副選實力差距較大，用來用去大概都是那15、16個球員，陣式可變空間有限，要在踢法上有明顯轉變，或作針對性部署有較大局限性。加上幾位前鋒能力比較一般，特別是在埋門把握上，兼且連場征戰，淘汰賽兩場都需要12碼分勝負，對個別老將來說確實困難，只能特別寄望用鬥志搭夠。

阿根廷今屆世盃先低後高，過程中主帥史卡朗尼作出的調整功不可沒，用陣式、球員配搭去解決問題，特別是個別場合用3後衞效果不錯，可以釋放翼衞拿侯爾摩連拿奔跑能力，也能填補邊路不夠突破點的問題。據報道近日球隊操練中，也嘗試不同陣式，433試了，352也演練過，與克羅地亞爭奪中場看來會是要點。中場迪保羅和安素費南迪斯能否提供創造性，讓隊長美斯安心在禁區前製造威脅也是重點，預計至少應該比克羅地亞更有條件找到入球。