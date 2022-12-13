「大哨」理解尼馬沮喪　相信佢4年後再嚟過

五屆冠軍巴西在世界盃大熱倒灶，8強輸畀克羅地亞提早出局，王牌球星尼馬在場上喊爆，並暗示會退出國家隊，巴西傳奇球星朗拿度深信尼馬會為森巴兵團4年後再出戰2026世界盃，力爭巴西的第6個世盃冠軍。

巴西在8強射輸12碼畀克羅地亞，令尼馬淚灑當場，黯然離去，然而若這位巴黎聖日耳門前鋒再踢一屆的話，屆時將會是34歲。曾為巴西於94及2002年贏得世盃冠軍的「大哨」朗拿度，認為尼馬再等4年，可為巴西衝擊第6個世盃冠軍，「我明白尼馬對今次巴西在世界盃成績的失望，這是正常的反應，但我可以肯定他可以重拾強勢，並繼續帶領國家隊比賽。」

尼馬在今屆世界盃首戰對塞爾維亞後，因膝傷休戰了幾場，直至16強才歸隊對南韓，帶領巴西以4比1獲勝；而8強對住克羅地亞亦為巴西在加時階段射入領先一球，只可惜最終被對手於完場前追和，兼且在互射12碼落敗。

「大哨」對於這位後輩相當欣賞，「我很高興看到他過去六個為巴西隊的付出，他盡力表現自己，亦保護自己，他在第一場打得很好，有很強的對抗性，他亦為球隊作出很大犧牲，在最後一場踢得很精彩，我相信他對我們很重要，希望他可以盡快收拾心情及再強壯起來，為PSG及巴西隊再有好表現。」