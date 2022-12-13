日本隊制訂未來世界盃計劃　8年後要入4強

日本隊在卡塔爾世界盃16強止步，球迷相當興奮，而日本足總已為來屆定下目標，並揚言2050年以東道主身份奪得世界盃冠軍。

據外媒報道指，日本足總周一進行了技術委員會後，日本技術委員長反町康治表示在2050年世界盃奪冠前，日本隊有一個中期目標，就是在8年後的2030年世界盃殺入4強，反町康治稱：「儘管今次世界盃日本隊戰勝了德國及西班牙，但也有不敵哥斯達黎加及克羅地亞的經歷，不過這些都是極大推動日本足球前進….」他對日本國家隊未來有很大抱負:「日本足總提出了2050年日本隊在本國舉行的世界盃中奪冠為目標，但中期目標是2030年爭取殺入世界盃4強，希望這個目標能夠穩步實現，為此我們正考慮主帥事宜，希望主教練能帶球隊不斷上升。」

此外，為了提升國家隊的射12碼能力，反町康治亦強調這一點都是日本隊未來要針對改善的問題，並希望在日本各級別國家隊的國際友誼賽後，都可以安排一場「點球大戰」。反町康治強調：「我認為射12碼不應該靠運氣，通過與不同國家比賽，我們可以避免長時間不接觸射12碼，下次心木 不會在世界盃上感到陌生。」日本隊今次世界盃在16強與克羅地亞要互射12碼定勝負，最終落敗。