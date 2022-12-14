美斯世盃夢差1步！阿根廷贏克羅地亞入決賽

美斯世盃冠軍夢只差1步！周三(14日)凌晨世盃4強大戰，阿根廷憑美斯1射1傳，3比0大勝克羅地亞，相隔8年後再次殺入世盃決賽。今屆第5次亦是最後1次出戰世盃的「球王」美斯，足球生涯只剩1個世盃冠軍未能征服，2014年美斯在決賽飲恨，周日(18日)晚世盃王者戰再有機會實現終極夢想。

克羅地亞早段憑強大控球能力佔據上風，但阿根廷的防守相當嚴密，反擊亦極具威脅，首次中龍射門在25分鐘才出現，阿根廷中場安素費南迪斯遠射被利華高域撲出。阿根廷34分鐘打破悶局，祖利安艾華利斯單刀被利華高域撞跌，球證直指12碼點，美斯操刀勁射網頂領先1比0。

阿根廷領先後愈踢愈順，39分鐘進行快速反擊，祖利安艾華利斯中場線開始引球狂奔，對手連續2次勉強解圍都彈回他腳下，這位前鋒直搗黃龍小禁區射成2比0。今場表現生猛的祖利安艾華利斯42分鐘接應角球頭槌攻門，利華高域反應快僅僅撲出，阿根廷帶住2球優勢回到更衣室。

換邊後克羅地亞變陣加強鋒力，阿根廷則繼續穩守突擊迎戰，形勢再次陷入膠著，不過美斯在陣的阿根廷始終技高一籌，54分鐘美斯窄角度在抽被利華高域救出；69分鐘「球王」再有個人表演，右路凌厲突破殺落底線傳中，造就祖利安艾華利斯射入個人第2球，阿根廷最終大勝3比0殺入決賽。