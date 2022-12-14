上陣、入球、助攻創紀錄　美斯冠軍宣言：相信我！

阿根廷自2014年後再次殺入世盃決賽，35歲的美斯再次交出「球王級」演出，攻入今屆第5球之餘亦有超精彩助攻，令他今場在世盃上陣、入球及助攻3大數據都創造紀錄。美斯賽後亦發表奪冠宣言：「我們知道自己的能力，請大家相信我們！」

首先，今仗是美斯歷來第25次在世盃上陣，追平德國傳奇馬圖斯的世盃上陣紀錄，考慮到美斯幾乎肯定會在決賽披甲，這項紀錄將會由他1人獨攬。其次，美斯今場射入12碼後，累積11個世盃入球，超越巴迪斯圖斯(10球)成為阿根廷史上世盃入波最多球員。

美斯在準決賽最精彩一幕，就是助攻祖利安艾華利斯的神奇表演，這記助攻亦是他歷來世盃第8次助攻，追平馬納當拿保持的世盃紀錄(自1966年有紀錄以來)。美斯在5屆世盃貢獻11個入球及8次助攻，製造19個入球亦與高路斯、朗拿度睇齊，並列世盃史上貢獻最多入球球員。

距離冠軍夢只差1步，美斯賽後表示：「我不知道今屆是否自己歷來表現最好的世盃，但我一直很享受今屆賽事，我們很有信心這支球隊可以完成任務，我們知道自己的能力，請大家相信我們！」阿根廷在決賽將與法國或摩洛哥爭逐冠軍寶座。