小粉絲變得力助手　美斯最佳拍檔現身！　

2014年世盃決賽，美斯帶領的阿根廷無限接近冠軍寶座，與德國的激戰中阿根廷前鋒希古恩連番失機，包括單刀射斜埋下輸波伏線。今屆阿根廷仍然由美斯擔大旗，但22歲新星祖利安艾華利斯卻成為最佳拍檔，準決賽梅開二度後創造多項紀錄，連巴西名將朗拿甸奴都為他拍爛手掌。

阿根廷今場3個入球都由他創造，先開紀錄的12碼由他博得，第2球千里走單騎式單刀技驚四座，鎖定勝局的入球接應美斯「世紀助攻」更加意義重大，近日網上流傳一張10年前的老照片，當時只有12歲的祖利安艾華利斯，以小粉絲身份與偶像美斯合照，2人現在卻有機會聯手高舉世盃冠軍，故事如童話一樣。

效力曼城的祖利安艾華利斯今場改寫多項紀錄，他是1958年巴西球王比利(17歲249日)後，在世盃4強或決賽最年輕梅開二度球員(22歲316日)，也是自2010年的希古恩後，阿根廷史上第2位單屆世盃入4球的22歲或以下球員。當祖利安艾華利斯射入第1球後，鏡頭影住看台上的朗拿甸奴亦為他鼓掌。

祖利安艾華利斯在決賽周開始時不是正選，頭2輪分組賽都由拿達路馬天尼斯出任箭頭，但他用出色表現搶走並穩坐前鋒位置，祖利安艾華利斯賽後興奮表示：「經歷這一切令人瘋狂，我們將會踢冠軍戰，這是我們想要的。阿根廷的決賽席位當之無愧，我們和整個國家一樣高興，並會努力贏得冠軍獎盃。」