阿根廷12碼惹質疑　今屆4獲極刑創紀錄

阿根廷在世盃4強3比0大勝克羅地亞，上半場的12碼成為比賽關鍵，當時祖利安艾華利斯單刀挑射後，與出迎的門將利華高域相撞，球證在沒有VAR介入下直接判罰12碼，並由美斯操刀射入。阿根廷今屆已經第4次成功博得12碼，打破歷來單屆最多12碼紀錄，賽後不少人提出質疑，令國際足協「幫助美斯捧盃」的陰謀論再度熾熱。

阿根廷今場再獲12碼後，英國《泰晤士報》記者卡斯圖斯在twitter質疑：「國際足協是否有一套新12碼規則，只是美斯和阿根廷專用？」曼聯名將加利尼維利亦表示：「我認為那球不是12碼，利華高域當時已經停步，但祖利安艾華利斯撞上去，他也沒有辦法。」不過另一英格蘭名將舒利亞就認為判決正確。

克羅地亞球員賽後亦對判決不滿，莫迪歷表示：「那個12碼是莫須有的，在之前我們本應有一個角球，在12碼出現前我們踢得不錯。我不想貶低阿根廷，但那個12碼殺死了我們。」另一中場路夫路馬查亦說：「談論球證判決沒有甚麼意義，但我認為那不是一個12碼。」

阿根廷今屆踢了6場賽事，在對沙特阿拉伯、波蘭、荷蘭和克羅地亞都獲得12碼，美斯除了對波蘭宴客外，其餘3次操刀均無失手。阿根廷4次獲得12碼，是他們歷來單屆獲判最多12碼一屆，亦追平葡萄牙(1966年)、荷蘭(1978年)單屆4獲12碼紀錄。