傅家俊闖英格蘭賽64強：開心重回大家庭

香港桌球天王傅家俊（Marco）周二(13日)在英格蘭公開賽以4比1擊敗世界排名24的英格蘭球手占美羅拔臣，取得64強席位，他賽後坦言「很享受可以重回桌球大家庭」。

Marco開局雖然被對手搶攻，以0比87先輸一局，但隨即反擊一口氣連贏４局，並在第3局起頻頻「起迫」，分別打出一桿76、87及60度，最終以4比1成功躋身64強，就連世巡賽（WST）也特別標題報道。

「很高興可以重回比賽，亦打到一定的水平，過去幾年我錯過了很多比賽。」這位擁有三個排名賽冠軍賽後坦言:「我享受與其他球員一起，就如桌球大家庭，但因為（與香港相距）旅程較遠，精神及心理上有點難受，感覺不太健康，上次我來英國需要逗留3個月，因為香港的防疫政策關係，未能回家，所以比賽表現不太理想，所以能夠的話每次旅程兩至三星期就是最理想。」

WST訪問Marco的報道中再重溫他在香港大師賽的夢幻表現，在紀錄性的9000名觀眾見證下，轟出147力挫希堅斯，最終在決賽僅負奧蘇里雲，「這是超現實感覺，我們很開心看到很多喜愛桌球的人，實在很夢幻，我也驚喜自己能夠闖入決賽，而打147時我很平靜，那種感覺有點陌生，但很美麗。」傅家俊在英格蘭公開賽下仗將面對蘭斯爭逐次圈。

至於爭取衞冕的澳洲名將羅拔臣則以4比3力挫中國的雷佩凡晉級，連同卓林普及沙比携手闖入32強。