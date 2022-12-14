許建德12小時耐力賽奪季　鎖定年終第2

香港賽車手許建德周日（11日）於2022年洲際GT挑戰賽最後一站賽事，阿聯酋海灣12小時耐力賽（Gulf 12 Hours）勇奪季軍，鎖定2022年洲際GT挑戰賽Pro-Am組別的車手年度總亞軍一席。

香港車手許建德（Jonathan）今站與澳門車手謝榮鍵、英國車手Chris Froggatt及意大利的Eddie Cheever III合作，以93號Sky Tempesta Racing賽車隊的麥拿崙720S GT3 戰車參賽。Sky Tempesta Racing車隊在賽事初段表現強勢並領先比賽，許建德在第2棒更一度進佔第1位，但在賽事後半段因大雨路滑而名次下跌。之後戰車更遇上剎車問題，另外因技術問題令戰車需較長時間於維修站內搶修，使他們損失不少時間。

經搶修後，Eddie Cheever III在比賽最後的45分鐘成功將名次提升至組別第3名，最終Sky Tempesta Racing車隊於2022賽季最後一戰上獲得季軍。許建德同時憑今站佳績成功鎖定2022年洲際GT挑戰賽Pro-Am組別的車手年度總亞軍一席，完美結束今年賽事。Jonthan明年將與Sky Tempesta Racing繼續合作追逐錦標，來年首戰將於在4月在意大利蒙沙（Monza）賽道上舉行。