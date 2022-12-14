希亞路：衞冕冠軍法國勢奏凱「哥」

法國將希望可以成為近60年來，第2支能夠衞冕世盃冠軍的球隊，但今仗對手摩洛哥成功創造歷史，成為首支打入世盃4強的非洲球隊，當然亦渴望可以繼續保持強勢。

我認為在硬撼英格蘭的8強大戰中，法國是表現較佳的一隊，而基沙文在今屆賽事的整體表現都十分出色。他成功擔任國家隊創造機會者的角色，他交出基奧特頂入致勝入球的傳中球更加是拍案叫絕。

今屆賽事另一位表現優異的球員是蘇夫恩岩拉伯特，今仗將會對基沙文作出嚴密看管。他於墮後中場位置的防守能力，是令到這支北非球隊能夠走得這麼遠的其中一個主要原因，他今仗將再一次肩負重任。

摩洛哥面葡萄牙時再次展示出固若金湯的防守，門將耶辛尼保奴亦再度表現出色，4位守衞也充滿紀律性。但傷兵滿營為球隊帶來相當大的隱憂，中堅路曼沙斯於比賽末段傷出，如果他今仗未能趕及傷愈復出的話，對於基奧特來說絕對是一個利好消息。

法國左路的基利安麥巴比將會跟巴黎聖日耳門的隊友阿舒拉夫進行大鬥法，實在令人引頸以待。這位法國球星將會成為摩洛哥在今屆賽事的最大挑戰，但同時間他並不太喜歡防守，加上左閘的迪奧靴南迪斯防守表現平平，我認為阿舒拉夫及薛耶治將可在此區域取得甜頭。

摩洛哥目前為止表現十分好，曾擊敗幾支頂級球隊，但我認為法國的實力更加強大，相信這支上屆盟主將可成功闖關，再次進身決賽作衞冕戰。