硬地滾球世錦賽港隊奪3銅　為協會完美收官

(後排左起) 輔助人員鄧穎琳及李榮傑 (前排左起) 謝德樺及何宛淇首奪BC3級雙人賽世錦銅牌。(相片由香港傷殘人士體育協會提供)

香港硬球隊周三(14日)凌晨結束在里約熱內盧舉行的2022硬地滾球世界錦標賽所有賽事，何宛淇及謝德樺在煞科日，於BC3級雙人賽為港隊增添一面銅牌。

東京殘奧代表何宛淇夥拍首戰世錦賽的謝德樺於小組賽以兩勝一負出線，於８強賽迎戰南韓打平3比3，憑附加局絕殺對手晉級，惜於4強賽以2比4不敵澳洲；但轉戰季軍賽以7比0輕勝日本，為香港取得BC3級雙人賽首面世錦賽銅牌。

港隊日前分別由何宛淇及張沅在女子BC3級及BC4級個人賽上獲得銅牌，連同雙人項目的銅牌，港隊共以三銅完成是項賽事，其中何宛淇個人袋走兩面獎牌。

隨着硬地滾球世錦賽結束，香港傷殘人士體育協會今年派員參戰的所有賽事也完成，協會對於各項運動員在今年表現滿意及讚賞，「2022年來到尾聲，雖然首半年都受疫情影響，但協會運動員於多站賽事都取得佳績，於世錦賽亦不少突破，或登上世一，今年協會亦踏入50周年，係非常有意義的一年。」