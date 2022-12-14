伊朗球員支持女權被處決　世盃國腳保持沉默

一位伊朗的職業足球員，因為曾公開支持伊朗女性權利，面臨死刑處決。不過，代表伊朗出戰卡塔爾世界盃的一班國腳則對此事保持緘默。

這位名叫Amir Nasr Azadani的職業足球員，現年26歲，據伊朗傳媒報指他在電視上露面，「被迫」承認自己有罪，報道指他犯了「moharebeh」罪，這在伊朗是非常嚴重的罪行，因此他面臨死刑，可能被處以絞刑。

據外媒表示Amir的律師稱收到伊朗安全部的指示，要求他閉嘴，還多次威脅其家人，如果家人不開口，他們的親人或許可以得到減刑。Amir面臨死刑的消息震驚球壇，國際足球職業聯會（FIFPRO）對此表示震驚及呼籲撤銷Amir的死刑判決，很多球員亦對此作聲援。

不過，在卡塔爾世界盃期間曾拒絕唱國歌，以支持伊朗女權及示威者的一眾伊朗國腳，對這位職業足球員將被處決則未有發表任何意見，而伊朗國腳們於世盃期間都受到政府的威脅，在小組最後一輪的「美伊大戰」前夕，他們收到政府威嚇，若在開賽前再拒唱國歌，其家人將有可能被拘捕。