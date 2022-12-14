爭入決賽冇保留　法國誓挫摩洛哥

世盃4強大戰，法國對摩洛哥，上屆冠軍法國延續強勢，今屆踢5場贏4場，兩位前鋒基奧特、基利安麥巴比頻頻入波銳不可當，整體實力喺摩洛哥之上，應會採取主攻踢法。不過摩洛哥防反戰術亦非常有效率，隨時可以喺「高盧雄雞」身上攞到士哥，中位數2.5球嘅入球大值博。（Viu TV 99、Now 618及616周四凌晨3時直播）

近20年世盃被指存在「衞冕魔咒」，因為過去5支衞冕球隊有4支分組賽出局，法國今屆打破魔咒，證明佢哋實力真金不怕洪爐火，值得信賴。呢支上年歐國聯盟主中前場人腳強大，「新世代球王」基利安麥巴比突破能力強，射術亦佳，佢今屆已有5球進帳，排射手榜第一位。

摩洛哥高效防反有力駁火

老將基奧特制空力強，亦有4球進帳，法國鋒線擁有呢對一快一高組合，進攻方式多元化。加上基沙文、奧士文尼迪比利擅於創造機會，法國要攻入摩洛哥，並唔困難。不過法國防線並唔算穩陣，上仗對英格蘭，被判罰兩球12碼，後防有一定隱憂。

至於摩洛哥成為首支打入世盃4強嘅非洲球隊，絕對唔係「靠運」。其實佢哋陣中有唔少主力都效力歐洲大球會，包括車路士翼鋒薛耶治、巴黎聖日耳門右閘阿舒拉夫、西維爾射手安尼斯利，人腳質素不俗。摩洛哥反擊速度快，上仗對葡萄牙，創造多次具威脅攻勢，加上成績已超出預期，現時已冇心理包袱，隨時會踢得更放，有利製造大比數賽果，考慮到雙方近4次對賽有3次總入球達3球或以上，2.5球大盤值得再追。