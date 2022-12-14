唔係啩？西班牙新帥重召拉莫斯

西班牙在世盃出局後立即換帥，由U21教練富安迪接替安歷基帥印，新帥上任後表示要搵班老隊員交談，仲爆出驚人言論，就係前隊長沙治奧拉莫斯可以重返國家隊。

61歲嘅富安迪教過晒U19、U21及U23，贏過U19、U21歐國盃冠軍同東京奧運銀牌，原來佢仲睇住沙治奧拉莫斯成長，同佢家人好熟，佢話：「我會同國家隊一啲重量級人物交談，沙治奧拉莫斯係創造西班牙歷史嘅球員，我需要佢哋。」

重召沙治奧拉莫斯，相信唔少人都好驚訝，但富安迪就覺得好正常：「咁樣好正常，我想同佢哋展示我嘅想法，以便佢哋加入我嘅戰術，我要組建一個團隊。」佢仲話國家隊大門為每個人敞開，唔會拒絕任何一位球員。

36歲嘅沙治奧拉莫斯為西班牙上陣180場入23球，係西班牙歷來上陣次數最多球員，贏過2010年世盃、2008及2012年歐國盃冠軍，勝出131場亦係西班牙紀錄，佢對上一次代表西班牙國家隊已經係2021年3月，連續錯過去年歐國盃及今屆世盃兩項大賽，如果獲重召，將可繼續刷新國家隊紀錄。