夢幻決賽！法國贏摩洛哥　王者戰撼阿根廷

世盃夢幻決賽誕生！周四(15日)凌晨世盃4強，法國以2比0力克非洲神奇球隊摩洛哥，周日(18日)晚將決戰阿根廷爭逐冠軍寶座。衞冕的法國將力爭成為世盃60年來首支成功「冧莊」球隊，但要先過「球王」美斯率領的阿根廷，無論由法國還是阿根廷獲勝，都會是史上第4支3奪冠軍球隊。

法國同摩洛哥今場同受傷病問題困擾，法國中堅烏柏美卡奴同中場拉比奧特因病缺陣，摩洛哥亦有中堅阿古特在賽前熱身受傷而臨時換人，變陣對摩洛哥明顯影響較大。開賽僅5分鐘，基沙文前線突破越位後傳中，基利安麥巴比射門被閂彈橫，左閘迪奧靴南迪斯無人看管下近門窩利抽入。

摩洛哥失守後迅即重整，同法國踢成均勢互有攻守，10分鐘奧拿希左路放冷箭被法國門將洛里斯飛身撲出；法國17分鐘有黃金機會，基奧特擺脫路曼沙斯後狂抽中柱彈出，36分鐘基利安麥巴比左路射門被擋，基奧特補射又未能命中目標。摩洛哥完半場前幾乎追平，艾耶美克禁區亂軍中施展精彩倒掛，可惜射門中柱。

下半場法國被動地大打穩守突擊，摩洛哥順利地控制戰局，並憑兩翼側擊製造不少具威脅攻勢，幸法國一對中堅華拉尼同伊巴希馬干拿迪表現穩健，不斷在門前瓦解險球，79分鐘基利安麥巴比禁區起腳改變方向，後備上陣的高路梅安尼射入空門，最終法國贏2比0，連續2屆躋身決賽，落敗的摩洛哥將與克羅地亞爭奪季軍。