兩代球王巔峰決戰　法國贏整體賠率秤先

1個月的世盃終於進入最後高潮，阿根廷同法國周日(18日)將會師決賽爭逐冠軍寶座，今場被視為兩代球王美斯及基利安麥巴比的正面對決，論淘汰賽個人演出美斯明顯佔優，不過近7屆世盃4闖決賽的法國，整體實力似乎更勝一籌，足智彩亦將法國列為1.80倍冠軍熱門(阿根廷1.90倍)，王者之戰稍稍秤先。

相比美斯由16強到4強連續3場入球，基利安麥巴比在8強及今仗相對淡靜，不過當他每次控球都能產生極大威脅，法國今場第2個入球，正是基利安麥巴比禁區內扭過3名敵衞起腳造就。更重要的是，法國在基利安麥巴比被凍結時，其他隊友亦能擔起大旗，8強有曹亞文尼建奇功，今場迪奧費南迪斯同高路梅安尼都有斬獲。

美斯同基利安麥巴比另一個戰場，就是金靴獎爭奪戰，兩人目前同得5個入球位列射手榜第1位，足智彩神射手賠率亦將兩人同時列為1.95倍金靴大熱，可見兩大射手鬥得難分難解。23歲的基利安麥巴比向個人第2個世盃冠軍進發、35歲的美斯則要把握一嘗世盃冠軍的最後機會，世盃決賽將見證新舊球王交接的歷史時刻。