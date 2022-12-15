迪甘斯3戰世盃決賽　馬克龍下續約「聖旨」

法國連續2屆殺入世盃決賽，領隊迪甘斯居功至偉，這位曾以隊長身份在1998年帶領法國首奪冠軍的名將，轉任領隊後上屆亦奪得冠軍，今屆更成為史上第4位連續2屆領軍入決賽的領隊，特地飛往卡塔爾觀戰的法國總統馬克龍，賽後表明「迪甘斯必需留任」！

54歲的迪甘斯是世盃史上第3個分別以球員、領隊身份贏得冠軍的人，今屆他再次領軍入決賽，亦成為意大利保素(1934及1938)、阿根廷貝拉度(1986及1990)同德國碧根鮑華(1986及1990)後，第4位連續2屆領軍殺入世盃決賽的主帥。

法國總統馬克龍賽後到更衣室與球員狂歡，他表示：「法國人需要簡單而純粹的快樂，體育可以提供，尤其是足球。非常感謝迪甘斯和法國隊，這是一個融合不同世代的團隊，迪甘斯已經第3次出戰世盃決賽，之前2場都贏了，二不離三，以他的幸運及才能，法國肯定能夠奪冠，迪甘斯必需留任，我為法國隊感到驕傲。」

迪甘斯同法國足總的合約去到月底完結，世盃前一直有傳他會在約滿後離任，不過在法國晉級4強後，已有消息指法國足總計劃與迪甘斯續約2年，隨住馬克龍親自頒下「免死金牌」，相信迪甘斯繼續執教法國機會極高。