柏天尼+施丹+簡迪　基沙文恐怖數據撐起法國

法國上屆世盃奪冠，「3基黨」基利安麥巴比、基沙文及基奧特組成的鋒線產生化學作用，射入4球的基沙文更成為世盃「銀靴」，今屆基沙文6場比賽未入1球，但獲得的評價卻比上屆有過之而無不及。這位31歲老將今屆位置更加墮後，意外地展現出攻守兼備的全能貢獻，被譽為柏天尼+施丹+尼高路簡迪混合體！

雖然基沙文名義上是進攻球員，但他今場的跑動覆蓋圖被網民瘋傳，熱圖顯示基沙文在3份2個球場都顯示出「深紅色」，驟眼看是一個全能防中的數據，就如以跑動力見稱的法國中場尼高路簡迪，保羅普巴賽後亦在社交網上為他改名「基沙文簡迪」(Griezmannkante)，讚頌他在防守上的超強貢獻。

數據顯示，基沙文今場有2次解圍、2次攔截及2次成功剷波，但進攻上亦交出4次關鍵傳送，成為今屆世盃首個創造機會超過20次球員，無論攻守都發揮巨大影響力，前法國國腳杜加利亦說：「基沙文是法國今屆表現最佳球員，他是進攻發動機，有如施丹和柏天尼的混合體。」

基沙文今場亦創造另一項紀錄，他已經連續18場代表法國出戰世盃，是法國史上最長連續在世盃上陣球員，賽後獲選為今場最佳球員亦實至名歸。