PSG孖寶入決賽　卡塔爾先至係大贏家

今屆世界盃東道主卡塔爾在分組賽3戰全敗，成為賽事史上最差成績主辦國，被嘲諷是大輸家，但隨住決賽由阿根廷對法國，原來世人才發現這個中東國家其實是大贏家，因為阿根廷球王美斯、法國首席射手基利安麥巴比都是效力卡塔爾體育投資基金擁有的法甲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)，換言之這場決賽屬於「卡塔爾的決賽」。

卡塔爾為主辦今屆世界盃，早於十幾前開始布局，除了在一片爭議聲中獲得得主辦權之外，另一項重大舉動是2011年收購PSG，每年都投入巨額資金收購球星，近年交易愈來愈轟重，包括2017年以破世界紀錄的2.22億歐元向巴塞隆拿買斷尼馬。

其後以先借後買方式，向摩納哥簽入基利安麥巴比，據悉轉會費高達1.8億歐元。上年夏天簽入自由身的美斯，組成夢幻「MNM」鋒線，震撼球壇，被指為卡塔爾世界盃造勢。

PSG自從獲卡塔爾體育投資基金入主後，不但長年稱霸法國本土賽事，而且在歐聯都取得佳績，包括打入2020年決賽僅不敵拜仁慕尼黑。

卡塔爾國家隊實力弱，的確無法在世界盃取得佳績，但政府扶持的「PSG勢力」在今屆賽事大放異彩，成功創造出美斯及基利安麥巴比的「跨世代球王」對決，兩人亦在射手榜同樣有5球進帳，既是兩隊冠軍之戰，亦是美斯及麥巴比的神射手之爭，劇本實在完美。

此外，摩洛哥奇迹打入4強，引起全球關注，陣中球星阿舒拉夫亦是效力PSG，從大局角度看，卡塔爾成為背後真正大贏家。