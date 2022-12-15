葡萄牙足總接觸寸王　可兼任羅馬主帥

摩連奴是葡萄牙史上最成功主帥。(Getty Images)

葡萄牙在世盃8強出局後，領隊費蘭度山度士勢必下台，接任人近日瘋傳係「寸王」摩連奴，葡萄牙及意大利傳媒同時報道，葡萄牙足總已非正式接觸摩連奴，而且連細節都講埋，就係畀佢同時兼任羅馬主帥，可以食兩家茶禮。

消息指，葡萄牙足總視摩連奴為第一人選，皆因佢係葡國史上最成功主帥，贏過8次聯賽冠軍、2次歐聯、1次歐霸盃及1次歐協聯，大賽領軍經驗豐富，就連羅馬呢支雜牌軍都捧到歐協聯，最新綽號摩dad，就知佢有料到。

就連費蘭度山度士都曾講過，摩連奴係佢最佳繼任人，佢喺去年4月曾表示：「摩連奴係優秀接班人，我嘅合約於2024年到期，摩連奴係最佳替代者。」如今費蘭度山度士即將下台，摩連奴勢將提前接手。

摩連奴對接手國家隊亦曾經表態，佢喺2020年時講過：「是的，我想執教一支國家隊，體會世盃、歐國盃領軍經驗，感受這種盃賽氣氛，葡萄牙？一方面我很想，因為它在我心中，另一方面，這又很難，因為它是你出生的國家。」

葡萄牙足總為打動摩連奴，容許佢同時兼任羅馬主教練，現時餘下障礙，就係羅馬是否容許摩連奴身兼兩職，歐國盃外圍賽明年3月展開，3方面仍有時間商討可行性。