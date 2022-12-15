朱定文辦星級訓練營備戰首屆速度滑冰香港盃

首屆速度滑冰香港盃將於12月26日於愉景灣溜冰場舉行，賽事雲集香港隊精英運動員，北京冬奧代表兼香港速度滑冰學院執行董事朱定文賽前將舉辦為期3日的訓練營，邀請中國國家隊主教練金善台來港指導，協助參賽者備戰。

速度滑冰香港盃由香港滑冰聯盟主辦，為香港首個使用國際賽規的短道速滑比賽。比賽將分11個組別，包括混合組、男子組、女子組、初級男子組和初級女子組等。賽事吸引不少現役香港代表隊成員參賽，包括2019 年亞錦賽上為香港奪得首枚接力銅牌的郭子浩、2021-2022 年奧運會預選賽世界盃女子項目的唯一代表林靜欣、北京冬奧香港隊的後備隊員、亞錦賽青年男子組銅牌得主郭子峰等。

為備戰賽事，香港速度滑冰學院將於12月23日至25日在愉景灣溜冰場舉辦為期3天的「冬奧之明星訓練營」，為參賽者和運動員提供專業及全面的短道速滑訓練。課程由2022年北京冬奧香港短道速滑代表朱定文及星級教練團隊共同設計和授課，包括現任香港短道速滑教練及香港速度滑冰學院客席總教練王闖、2018年冬奧前南韓國家隊及現任中國冬奧隊主教練金善台，後者曾是安賢洙、周洋等多位奧運冠軍的教練。參加者將會接受全面的培訓，例如冰下訓練、敏捷性、力量和體能訓練。