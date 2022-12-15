保齡亞錦賽下月開打　胡兆康時隔3年再度出擊

「第26屆亞洲保齡球錦標賽」將於2023年1月8至18日假南華體育會保齡球場館舉行，香港繼2016年後再度成為賽事東道主。香港保齡球天王胡兆康時隔3年再度出戰國際賽事，直言心情緊張有如回到初出道時期的自己，「期待主場比賽能發揮出應有水準，協助港隊力爭衞冕。」

今屆亞錦賽吸引中國、南韓等至少19個國家及地區參賽，約250名亞洲頂尖球手包括2016年世錦賽男子單人賽金牌得主陳財正及2018年世錦賽優秀賽金牌得主Rafiq Ismail等，將爭奪男女子各組的單人賽、雙人賽、三人賽、五人賽、個人全能賽及優秀賽的6面獎牌。

香港男子隊2016年亞錦賽主場出擊勇奪3金1銀2銅，其中麥卓賢包辦男子全能賽、雙人賽及三人賽金牌，今屆男子隊將派出6人參賽，由2017年世界男子保齡球錦標賽三人賽金牌成員胡兆康、麥卓賢及曾德軒領軍，其餘3人待隊內選拔賽結束後公布。女子隊則派出2017世界保齡球錦標賽單人賽銅牌得主陳淑嫻出戰。

香港保齡球總會主席劉掌珠表示，「疫情下舉辨賽事面對各種挑戰，但隨著政府宣布放寬防疫措施，吸引更多海外選手參賽。今次港隊將以獎牌為目標，期待他們主場爭取佳績。」

今次是香港第6度主辦亞錦賽，2016年主場奪得雙人及三人賽金牌的胡兆康表示期待，「我已有3年沒有正式比賽，這3年好像一片空白，一直練球但沒有比賽，感覺生疏了不少。好期待參加今次比賽，想測試一下自己在壓力下比賽會發揮如何。香港隊水平比之前有所提升，期待與隊友再贏金牌。」

為備戰賽事，港隊上月尾出戰澳洲昆士蘭世界盃，惟胡兆康抵埗後確診未能參賽，他透露訓練一度受影響：「起初帶氧訓練都有影響，好容易喘氣，最近我仍有咳嗽，繼續服用中藥調理，但整體身體已無大礙。」