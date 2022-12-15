香港隊　各梯隊名單出爐　港隊U16將赴越南集訓

香港足球總會周四（15日）公布香港16歲及18歲以下代表隊最新一期集訓名單，其中U16港隊大軍將於聖誕節前往越南，進行為期約一周的海外集訓。

今次30人U16港隊大軍，以2007年及2008年出生的球員為主，當中有多人今年10月曾隨U17港隊，遠赴烏茲別克出戰「U17亞洲盃」外圍賽（亞少外），包括石皓心、李浩藍、博偉程及李呈等。此外外流葡萄牙的蔡朗希，亦有份入選，而有10人入選的傑志，就成為今次名單大戶。U16港隊大軍將於本月25日啟程前往越南河內，展開海外集訓。

至於U18港隊就有47人入選集訓名單，其中周子謙及楊棟棋等球員，今年有份代表港隊出戰「亞少外」或「亞青外」，並有過港超出場經驗。大軍將於周日（18日）起，一連7日於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行集訓。

香港16歲以下代表隊集訓名單：

守門員

石皓心 (傑志)、李浩藍、張立衡

場區球員

雷子喬、許肇中、蕭政 (東方)、鍾卓亨、柳錫奇 (港會)、博偉程、陳柏然、陳丞臻、粱浩峰、彭慶曦、張堯軒、林柏然、李兆軒、顏熙言 (傑志) 、詹皓臻、張栢榮 (理文) 、李呈、黃韜霖 (晉峰) 、張翱雲 (南華) 、陳恆亮、林峻穎、姚子亮 (標準流浪)、蔡朗希 (CF Benfica) 、 連朗狄 (港峰) 、 秦宇灝、關穎智、冼蔚喬

香港18歲以下代表隊集訓名單：

門將：潘尚希、黎灝哲(理文)、袁逸朗(晉峰)、麥梓軒(南華)、徐浩賢(東方)、盧駿軒

後衞：馬阡皓、盧柏言(標準流浪)、何建臻、蕭頌楠(東方)、周子謙(港會)、陳浩嘉、林澔希、李澤淳、曾俊軒(傑志)、關鎧浚、粱羿童、庾泳棋、粱立天(理文)、葉禮滔(南華)、李昀洛(晉峰)、葉尚誌、梁叡政

中場：陳耀祖、趙正宇(標準流浪)、張文浩、劉浩揚、蔡亦燊、李俊霆、楊棟棋(東方)、戴子軒、粱溢、袁振謙(傑志)、吳梓軒、粱嘉聰(理文)、黃琛喆、徐竟柔、吳宇曦

前鋒：陳樂晞(標準流浪)、徐偉洛、劉慶友(東方)、劉宇浩、馬斐(傑志)、戴寬(晉峰) 、劉睿軒、張柏軒、袁逸朗