何詩蓓與麥基恩齊爆入51秒大關　短池世界賽100自為港奪銀

香港「女飛魚」何詩蓓與澳洲泳后麥基恩於FINA世界短池游泳錦標賽再演巔峰對決，於女子100米自由泳決賽鬥得精彩激烈，最終二人齊齊衝破51秒大關，何詩蓓游(Siobhan)出50秒87，僅以0.1秒不敵該位奧運金牌得主，何詩蓓收穫一面銀牌，下一項將於200米自由泳爭取衞冕。

何詩蓓周三準決賽以第二快時間晉級，於決賽排第5線，身旁兩側分別是第4線的麥基恩，以及荷蘭好手Marrit Steenbergen。何詩蓓的起步反應一般，於8名泳手中排第6，首25米轉池時更跌落第7位，但她其後的加速發揮出色，僅花了25米便追上至第2位，與麥基恩一齊領先其他對手。何詩蓓一路威脅着麥基恩，二人鬥至最後階段仍然並駕齊驅，最終何詩蓓以50秒87完成，麥基恩以50秒77打破何詩蓓去年寫下的大會紀錄。Marrit Steenbergen 以51秒25奪季。

其實，何詩蓓今日造出的時間，已創出個人今年最快的100自成績，事實上，這比去年贏得阿聯酋世界賽冠軍（50秒98）的時間更快。雖然這與她於2021年國際游泳聯賽寫下的50.79亞洲紀錄，相差0.08秒，這已是25歲的何詩蓓，歷來第2最佳時間，可見在麥基恩的互相競爭下，本年中曾遭遇腳傷的Siobhan已重回最高水平。

何詩蓓將於周日（18日）再出戰200米自由泳初賽及決賽，作為世界紀錄保持者(1分50秒31)，這是她近年未逢競手的賽項，去年她以大熱姿態成為世一，而世界歷來10大最快時間，Siobhan佔了7個，今屆賽事的主要對手為中國的李冰潔。