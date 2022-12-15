減肥單車踩進電競世界舞台　江琳尋挑戰敢追夢

「UCI電競單車世界錦標賽2023」將於明年2月18日舉行，香港女將江琳上月擊敗現役及退役職業車手，連續第二年取得參賽資格。疫情期間才接觸電競單車的她原本只為減肥，最終愈戰愈勇踩進夢想舞台，更成為今屆電競單車世錦賽亞洲唯一入圍車手。為備戰賽事，她要兼顧全職教師工作，同時維持一星期6日訓練，希望藉此鼓勵學生：「任何人都可以付出努力去追求想要的東西，他們一樣可以追夢！」

新冠肺炎導致多項大型賽事停擺，近年興起的室內單車軟件Zwift，於2020年起與國際單車聯盟（UCI）合辦「UCI電競單車世界錦標賽」，吸引不少奧運級單車運動員及職業車手參加，在虛擬賽場展現運動天賦。香港的江琳3年前亦因疫情接觸電競單車，成為了她減壓兼減肥的「恩物」，現職中學體育教師的她坦言，從未想過自己能一嘗當運動員的滋味：「我踢足球都是想養生，想不到踩單車有這麼多意外收穫。」

克服恐懼鼓勵學生放膽衝

疫情期間足球訓練減少，江琳靠着「踩機」維持體能，還參加了一系列電競單車聯賽，因而認識了一班車友，她認為電競單車很適合生活忙碌的香港人：「踩機讓我有機會與高水平的對手比賽，在網絡世界認識到不同國家的新朋友，毋須顧慮場地、天氣問題，每日5時起床後踩一、兩小時才上班。」隨着疫情紓緩，車友帶她展開公路單車訓練，為備戰今年世錦賽資格賽，她保持4日踩機、兩日公路的訓練，8月份首次參加全港公路單車錦標賽，即勇奪女子精英組個人計時賽（15公里）及公路賽（56公里）雙料冠軍。

這兩個冠軍對江琳來說意義非凡，除了是她個人首奪實體單車賽冠軍之外，更是她克服恐懼、戰勝自己的甜蜜收穫。去年5月，她在一次公路單車訓練落斜時意外受傷，面部縫了70多針，是她繼大學時期台灣環島遊之後，第二次頭部重傷：「我的記憶只是停留在跟着校長上斜的那一格，下一格便已經是大嶼山醫院的病房了。」

對賽澳紐強手搏盡踩到嘔

意外之後伴隨她的是近兩個月腦震盪及後遺症，但恐懼未有令她卻步：「我不清楚自己喜歡挑戰，還是習慣了挑戰。明明游水十分『水皮』，但因為想完成維港泳，請私人教練再學游水；明明耐力不夠好，又參加三鐵比賽；明明是師奶減肥，卻又挑戰世界級賽事，千方百計逃離『comfort zone』。與其說明天是同大家比賽，我覺得更是同自己的恐懼比賽。要挑戰的，其實從來都只有昨天的自己。」經歷過兩次生死邊緣，每一次衝線，她都當是贏了，「感恩自己還活着」。

電競單車世錦賽亞洲及大洋洲區只得3個名額，由3場外圍賽的冠軍所得。作為香港唯一代表的江琳， 首場面對4名澳洲及新西蘭車手，成功在最後路段反勝。「谷埋啖氣爆到最後，尾段心跳升至180幾，一完賽即嘔。」她傳來當日在家比賽的片段，一輪痛苦叫喊之後衝線，累得抱着盆子吐了很久。「入圍對我來說是個肯定，我有正職在身，如此『業餘』都有機會夢想成真，感覺很夢幻！作為老師想告訴學生，應該趁年輕的時候去追夢。」為備戰來年2月的世錦賽，「Miss Kong」笑說寶貴的聖誕及新年假期，全都會用作備戰之用。

江琳檔案

出生日期：1988年3月11日（34歲）

項目：電競單車、公路單車

2022年主要成績

•新鴻基地產「香園圍」公路單車賽暨樂悠遊單車行

女子公開組亞軍

•全港公路繞圈賽 第三回合 元朗錦壆路

女子公開組冠軍

•全港公路單車賽第二回合 欣澳道

女子公開組冠軍

•全港公路單車賽第一回合 飛鵝山道

女子公開組冠軍

•全港公路錦標賽 個人公路賽 女子精英組冠軍

•全港公路錦標賽 個人計時賽 女子精英組冠軍

•全港公路繞圈賽 第一回合 蒲崗村道公園

女子公開組季軍

•UCI Cycling Esports World Championships 2022 Elite women 第64名/88人