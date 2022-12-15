C朗現身皇馬　與兒子單獨操練

剛在卡塔爾淚別世界盃的葡萄牙球星C朗，已返到馬德里的屋企，並且在周三現身皇馬訓練基地巴爾德維巴斯（Valdebebas）單獨訓練，據西班牙媒體指Ｃ朗是向舊東家申請讓他在球會操練以保持狀態，至於未來去向仍有待決定。

C朗在世盃期間與曼聯正式解約，其後一直專注為葡萄牙踢世界盃，隨着國家隊在8強出局，這位37歲的隊長傷心過後，都要收拾心情為未來作準備，即使有媒體爆料指他會以天價加盟沙特球隊艾納斯，但他本人已經否認，而Ｃ朗去向仍然是傳媒焦點。

據西媒《Relevo》報道指C朗於周三現身皇馬基地，並與12歲嘅兒子「小C朗」一齊訓練，由於唔想引發轟動，C朗低調向皇馬提交使用訓練場地及設施的申請，並得到球會批准，這顯示他與皇馬之間仍然關係良好。

據報道指C朗與皇馬會長皮里茲一直保持良好關係，雖然當初離隊鬧得不愉快離開，然而皮里茲曾表示他是隊史最佳收購，也是球隊最佳榜樣；過去C朗在皇馬效力9年，為球隊贏過兩次西甲及四次歐聯冠軍。