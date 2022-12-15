名單23變26未必有着數　領隊唔識揀太嘥料

今屆世盃決賽周搞搞新意思，各路大軍名單由以往23人增加至26位球員，但部分領隊唔識珍惜，寧願將位置留畀有傷嘅愛將，白白浪費一個位置。亦有主帥濫竽充數，填滿26個球員名就算，搞到唔少國腳長坐後備席做觀眾。與此同時，有球員因傷、紀律及私事等問題，提早告別賽事，亦令球隊嘥咗個位，依家就去捉出呢班世盃「大嘥鬼」。

賓施馬開波前忽然受傷 迪甘斯硬頸唔換替補

衞冕嘅法國陣容粒粒皆星，當中賓施馬上季協助皇家馬德里贏得歐聯冠軍，理所當然入選法國大軍。呢位金球獎得主喺開波前突然受傷，當時已知出戰世盃機會唔大，但法國領隊迪甘斯冇作補選，希望賓施馬喺較後階段奇迹康復。奇怪嘅係賓施馬冇落場不特止，近日仲離隊返皇馬報到兼隨隊操練，擺明唔會為法國出戰世盃，迪甘斯咁就嘥咗個寶貴名額。

後備實力難令人信服

雖然法國球星眾多，但佢哋喺分組賽最後一輪面對突尼西亞時，作出大幅輪換下，一班後備兵同基利安麥巴比及基奧特呢批主力，實力明顯有段距離，結果被突尼西亞控制戰局，最終更以一球敗北，可見法國後備兵難以令人信服。雖然佢哋前線仲有大把好球員，但如果迪甘斯當初肯搵人代替賓施馬，相信球隊調動會更得心應手。

宴客激暈阿女半場焗離隊 安祖阿休連環玩謝加納

加納喺世盃最後一場分組賽生死戰對烏拉圭，加納上半場21分鐘獲得12碼，本來係先開紀錄嘅大好機會，但隊長安祖阿休操刀居然宴客，轉個頭就被烏拉圭攻破大門，一來一回由出線在望，變成出局，認真嘥料。

不敵烏拉圭齊齊畢業

踢完上半場後，安祖阿休突然被換走唔見影，原來呢位32歲中場嘅7歲女，睇到老竇上半場宴客，一時接受唔到，情緒崩潰暈倒，要送院檢查。安祖阿休半場休息時，立即由球場趕去醫院了解情況，加納領隊艾度無奈被迫提早換人，打亂晒部署，最終球隊以0比2不敵烏拉圭。由於另一邊廂南韓爆冷贏到葡萄牙，令到加納同烏拉圭齊齊小組畢業。

安祖阿休場上失機，半場更加因私事離開球場，打亂領隊部署，雖則話家人為重情有可原，但對加納嚟講點都係雙重打擊。同時亦令人聯想起2010年世盃8強，加納名將基恩加時最後一刻射失12碼，將晉級資格拱手讓畀烏拉圭。

朗奴阿拿奧祖 變「短期遊客」

查實烏拉圭近年不斷有新星湧現，23歲嘅朗奴阿拿奧祖就係其中之一，呢位巴塞隆拿守將可出任中堅及右閘位，深得烏拉圭主帥迪亞高艾朗素歡心，不過佢喺9月熱身賽對伊朗，開波冇耐即拉傷右腳大腿，被迫退下火線，雖然事後已經即時做手術，但呢類大腿內側肌腱撕裂，坐底要抖兩至三個月，理應緣盡世盃。

巴塞要求100％康復先可披甲

雖然如此，但迪亞高艾朗素並冇放棄阿拿奧祖，希望佢能夠趕及喺世盃淘汰賽上陣。結果阿拿奧祖康復速度比預期快，成功獲選入世盃大軍。不過由於佢未完全好番，巴塞為保障球會利益，要求烏拉圭提交文件，證明阿拿奧祖百分百健康先可以披甲，如果唔係就會告上國際足協。烏拉圭為安全起見，最終3場分組賽都冇出到阿拿奧祖，搞到佢睇住球隊小組出局，堪稱「世盃遊客」。

馬里奧葛斯 靈氣蕩然無存

作為2014年世盃決賽一箭定江山嘅德國奪冠功臣，馬里奧葛斯經歷傷病及狀態跌Watt，呢位昔日金童今季喺法蘭克福重生，事隔5年再獲「日耳曼兵團」重召，無論係佢定球迷都無限憧憬。雖然葛斯都預咗做後備力量，但由於迪姆華拿及馬高列奧斯等因傷落選，令球迷覺得主帥費歷克或者有機會用到佢。

陪同日耳曼兵團敗走

不過事與願違，費歷克出名愛用拜仁幫，就算係士哥不斷嘅雲達不來梅箭頭富克洛，上陣時間都偏少，更何況係30歲嘅葛斯呢。而且佢同球隊格格不入，兩次喺球隊落後下後備落場，除咗駁腳之外可謂毫無建樹，當年屢有神來之筆嘅靈氣隨住歲月消失，最終同國家隊一樣，黯然敗走今屆世盃，令人唏噓。

丹尼路彭利拿 一場就打柴

喺8強倒灶不敵摩洛哥嘅葡萄牙，究竟C朗拿度有冇嘥到一個國家隊位置，仍然係球迷茶餘飯後熱話，但中堅丹尼路彭利拿一定係其中一位「大嘥鬼」。呢位效力巴黎聖日耳門（PSG）嘅後衞，踢完首場分組賽對加納之後，就因傷一直缺陣，其後更同左後衞兼PSG隊友紐奴文迪斯一齊提早離隊，返球會接受治療。

39歲比比被迫臨危受命

葡萄牙主帥費蘭度山度士原本對丹尼路彭利拿寄望甚殷，但佢踢咗一場之後就打柴，惟有用番39歲老將比比扼守中路，雖然呢位「殺人王」老而彌堅，防守穩陣之餘，更加喺16強對瑞士頂入一球靚波。不過比比年紀始終唔細，好難場場都有高水準演出，結果葡軍8強真係出事，喺門將迪奧高哥斯達犯錯下，畀摩洛哥嘅安尼斯利一頭頂出局。費蘭度山度士依家應該好後悔揀咗丹尼路彭利拿，而冇揀到效力里爾嘅22歲天才中堅堤亞高查迪路。

唔妥助教？ 賓韋特齋坐後走人

英格蘭喺世盃前出現傷兵潮，兩閘列斯占士及芝維爾同告受傷，領隊修夫基最終選咗今季喺阿仙奴狀態大勇嘅賓韋特，呢位25歲球星可踢右閘同中堅，理論上好使好用，不過英格蘭首場分組賽對伊朗，賓韋特就因病缺陣，之後兩場對美國及威爾斯都坐足全場，分組賽完結後更宣布因「私人原因」提早離隊，卡塔爾之旅「到此一遊」。

英軍阿仙奴聲明冇提原因

英格蘭同阿仙奴嘅聲明，只提到「我哋與你同在」，冇講實際原因，起初外界懷疑係賓韋特家人健康出現問題，佢離隊後亦冇立即跟隨阿仙奴去杜拜集訓。不過英國《每日星報》就爆料，話賓韋特離隊嘅真正原因，係唔妥修夫基助手賀蘭特，雙方更發生過爭執，修夫基為免影響軍心，權衡輕重後寧願畀佢離隊冇咁嬲。無論消息係咪真，賓韋特繼上年歐國盃有入選但冇落場後，再次喺國際大賽「齋坐」。

踢法唔夾領隊 奧拿拿企硬被趕走

喀麥隆今屆世盃G組以1勝1和1負成績出局，表現令球迷失望，效力國際米蘭嘅門將奧拿拿算係隊中較有卡士球員，不過分組賽首輪0比1輸畀瑞士後，喀麥隆突然發出聲明，話奧拿拿因為紀律問題被逐出大軍，之後兩場分組賽改由二號門將伊柏斯把關。

26歲嘅奧拿拿喺巴塞隆拿青訓出身，之後轉會阿積士成名，佢嘅腳下功夫同傳控技術都切合現代足球要求，亦令佢可以喺歐洲大球會企穩正選。諷刺嘅係，據報奧拿拿同領隊尼高拔桑治爭執，係因為後者要求佢改變上腳踢法，喺後場盡量「一腳清」，奧拿拿拒絕改變慘被踢走。其實尼高拔桑治一早知道奧拿拿嘅風格，如果唔啱自己心水，點解又要選佢入國家隊呢？

生死戰連環失機 盧卡古成頭號「戰犯」

今屆最令人失望球隊，比利時都可謂其中之一。呢支「歐洲紅魔」連分組賽都突圍唔到，令人大跌眼鏡，當中箭頭盧卡古喺最後一場對克羅地亞頻頻失機，親手改變比利時嘅命運，難怪受外界猛烈批評。

累比利時小組出局

呢位29歲國際米蘭前鋒，今季一直受傷患困擾，各項賽事只係上陣5次，狀態當然大不如前，首場分組賽亦無法趕及披甲。佢之後喺對摩洛哥時復出諗住救國，但勉強落場冇乜建樹，而喺最後一場對克羅地亞嘅生死戰，盧卡古後備入替，全場錄得5次射門，當中4次屬於「黃金機會」，入球值（xG）高達1.7，點知佢全部失諸交臂射失，可謂比利時出局嘅頭號「戰犯」，兼成為今屆世盃目前為止失機次數最多嘅球星。就算佢完場後抱頭痛哭，又向後備席揮拳洩憤，要由助教亨利安慰，但相信球迷都唔會原諒佢。

夏薩特肚腩現晒形 落場等同踢少個

比利時「黃金一代」標誌性人物、「10號仔」兼隊長夏薩特世盃後宣布退出國家隊，結束14年國際賽生涯，其實以佢嘅狀態同身體條件，已經唔再適合應付高水平賽事，難怪有球迷認為佢今屆世盃都唔應該入選，令球隊浪費咗個位。

承認上唔番最佳水平

夏薩特自從由車路士轉投皇馬後，狀態急劇下跌，今季喺皇馬淪為「透明人」，主帥安察洛堤都對佢抱放棄態度，對上一次西甲上陣要數到9月初對馬略卡，之後9場西甲都係長坐後備席。

今屆世盃比利時領隊馬天尼斯堅持選佢入隊，夏薩特喺熱身賽對埃及時，被影到成個肚腩現晒形，無論體形同狀態都令人擔心，當時佢都承認返唔到巔峰水平，不過馬天尼斯堅持己見，頭兩場分組賽仲派佢正選上陣，搞到比利時等同踢少個，最終喺分組賽出局，依家睇番一啲都唔意外。

艾利加西亞堅炸彈 安歷基都唔敢用

西班牙主帥安歷基一向偏心「巴塞系」球員，但今屆世盃有一人例外，佢就係21歲中堅艾利加西亞。呢位後防「炸彈」喺國家隊表現屬災難級，雖然安歷基都有選佢入世盃大軍，但今屆賽事1分鐘都唔敢派佢落場，未踢過就直接返歸，堅係嘥咗個位。

踢國家隊經常犯錯

艾利加西亞效力曼城期間一度被譽為天才新星，獲哥迪奧拿大力栽培，但佢之後回歸西甲加盟巴塞，表現載浮載沉，踢國家隊時更加唔合格，包括去年世盃外對瑞典，以及今年6月歐國聯對捷克，「鬥牛兵團」都因為艾利加西亞犯錯而失利，當時安歷基仲「死攬」佢：「以佢嘅年紀同經驗，其實已經做得好好。」

不過安歷基得把口，身體最是誠實，今屆完全唔敢派加西亞落場，擺明都知佢乜料。西班牙喺世盃黯然出局後，安歷基亦正式落台，睇怕下任主帥都唔會再選加西亞入隊，以免浪費一個席位。