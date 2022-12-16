法國陷爆疫恐慌　再有球員發燒多人現病徵

世盃決賽周日(18日)上演，法國大戰阿根廷前陷入爆疫恐慌，繼烏柏美卡奴同拉比奧特因病缺席4強賽後，翼鋒京士利高文在周四(15日)亦發燒缺席操練，領隊迪甘斯證實陣中有多人亦出現感染徵狀，法國將盡力截斷傳播鏈，但勢必影響球隊備戰。

據法國《隊報》報道，今屆頭5場賽事都有上陣的京士利高文，於4強前已感到不適，因此對摩洛哥一仗未有披甲，但周四更出現發燒，因此缺席球隊用餐及操練，領隊迪甘斯表示：「京士利高文早上發燒，還有幾個球員都有感染徵狀，我們正嘗試阻止病毒散播。」

有傳法國球員是受到8強對手英格蘭傳染病毒，但迪甘斯指疲勞及冷氣是爆疫原因：「多哈氣溫下降了，但冷氣仍是長期開着。球員在比賽時虛耗極大，明顯影響他們的免疫系統，當你過度虛耗時，更加容易受到病毒侵襲。」

英國《每日郵報》指法國球員所感染的病毒，是被稱為「駱駝」的中東呼吸綜合症，據報是一種比新冠肺炎更危險的病毒，不過法國媒體就否認這個說法。據報法國烏柏美卡奴同拉比奧特病情已開始好轉，即將可以投入練習，但能否在決賽上陣仍是未知數。