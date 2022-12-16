阿根廷WAG撤離酒店　遇恐怖事件求助大使館

阿根廷備戰世盃決賽出現阻滯，多位球員的家人在卡塔爾遇上意外，不少WAG's(太太與女友)入住的酒店因為大停電而要半夜撤離，拿達路馬天尼斯的妹夫更在商場購買的果汁內，發現一大塊玻璃碎，送入醫院檢查後更反被指控在飲品「做手腳」，拿達路馬天尼斯太太最終要向阿根廷大使館求助！

阿根廷在今屆世盃高歌猛進，但家人在多哈就麻煩多多，迪馬利亞、拿達路馬天尼斯、艾真度高美斯等國腳家人入住的5星級海濱酒店，日前半夜突現大停電，整間酒店漆黑一片，消息人士透露：「阿根廷球員花了很多錢在家人住宿上，沒料到會有這樣的問題，而且她們多數有小孩和嬰兒，基於安全問題，她們與球員商議後決定緊急撤離酒店。」

拿達路馬天尼斯的模特兒女友Gandolfo，在停電事件前遇上更恐怖的經歷，她透露上星期與妹妹及妹夫出外用餐，妹夫於商場內購買一杯果汁，飲了一半後發現底部有一大塊玻璃碎，商場保安員表示若他飲了碎片會有危險，因此即時送往附近醫院接受檢查。

令Gandolfo更憤怒的是，有人反指控她們將玻璃碎放入果汁，拿達路馬天尼斯就叫她們向阿根廷駐卡塔爾大使求助。Gandolfo在社交網批評說：「我要把這件事公諸於世，希望不會再有人遇上同樣事件，我認為這是一次非常危險的事件。」