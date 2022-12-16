今晚冇世界盃　睇住澳職英冠先

周五(16日)澳職獨腳戲，紐卡素噴射機主場迎戰布里斯班獅吼。噴射機今季場場有失波，一定先鞏固防線，獅吼一向守強攻弱，客場更加唔敢輕舉妄動，今仗唔慌多波入，中位數2.5球嘅細盤捧得過。(myTV SUPER周五下午4時45分直播)

噴射機今季表現飄忽，開咧後6仗聯賽3勝3負，雖然世盃休戰後首仗即擊敗中岸水手2比1，但表現唔算標青，而且佢哋今季6仗聯賽場場有失波，共失11粒，何況佢哋近7次對住獅吼，贏得1次咁大把，就算係主場出擊都未必夠信心，務必要先做好防守。

獅吼近6仗僅失5球

另一邊廂，獅吼戰績較噴射機略差，開咧後6仗聯賽錄得1勝4和1負，所敗一仗係輸畀勁旅墨爾本城，佢哋勝在有自知之明，更加注重防守，今季6仗聯賽只入5球，不過亦僅失5球，拍住西悉尼流浪者成為今季澳職失波最少球隊，防守非常硬淨。

而獅吼喺呢6仗中，有5仗開2球或以下，包括上仗落後之下，於末段靠中場占士奧沙操刀12碼建功，逼和阿德萊德聯1比1，韌力十足，今仗作客會踢得更保守，2.5球嘅入球細有計。

直播表

周五4:45pm 澳職 紐卡素噴射機Vs布里斯班獅吼

無綫myTV Super

周六4:00am 英冠 伯明翰Vs雷丁

有線601、661台