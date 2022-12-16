跟精英運動員一齊愛心跑！元旦日哥爾夫場見
2022年12月16日 14:26
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由香港精英運動員協會主辦的「Run with your heart毅力十二愛心跑」將於元旦日、即2023年1月1日再度舉行，今年的接力跑更首次跳出運動場，移師到香港哥爾夫球場舉行兩小時的慈善接力跑，參賽者可以在草地上與精英運動員渡過有意義的一日。
今屆慈善接力賽設愛心組別及競賽組別，其中愛心組別設小學組、中學組、親子組及視障組，鼓勵年輕人及視障人士組隊參加，每隊可有4至8人，每組別各設50隊名額；而競賽組則有紀律部隊組、體育團體組及公開組，讓不同人士接受挑戰。
此外，除了接力比賽之外，活動設有多個項目，包括義賣攤位、愛心點唱站、愛心照相區及中大運動醫學運動恢復支援等。有興趣報名的朋友，可以登入https://runwithyourheart.ievent.hk，截止日期為12月23日，先到先得，額滿即止。
活動詳情如下：
日期：01/01/2023 (日)
地點：香港哥爾夫球會 (上水粉錦公路地段1號)
時間：09：00 - 13：00
組別：競賽組別場次 (紀律部隊隊、體育團體隊、公開隊)
愛心組別場次 (小學隊、中學隊、親子隊、視障隊)
比賽時間：10：00-12：00
活動形式：參加者年齡須為5歲或以上 (未滿18歲參加者須由家長/監護人簽署)
每隊成員4至8人 (報名上限: 每組別各50隊)
每隊以接力形式在2小時內跑出最遠距離
費用：每位＄150