跟精英運動員一齊愛心跑！元旦日哥爾夫場見

由香港精英運動員協會主辦的「Run with your heart毅力十二愛心跑」將於元旦日、即2023年1月1日再度舉行，今年的接力跑更首次跳出運動場，移師到香港哥爾夫球場舉行兩小時的慈善接力跑，參賽者可以在草地上與精英運動員渡過有意義的一日。

今屆慈善接力賽設愛心組別及競賽組別，其中愛心組別設小學組、中學組、親子組及視障組，鼓勵年輕人及視障人士組隊參加，每隊可有4至8人，每組別各設50隊名額；而競賽組則有紀律部隊組、體育團體組及公開組，讓不同人士接受挑戰。

活動詳情如下：

日期：01/01/2023 (日)

地點：香港哥爾夫球會 (上水粉錦公路地段1號)

時間：09：00 - 13：00

組別：競賽組別場次 (紀律部隊隊、體育團體隊、公開隊)

愛心組別場次 (小學隊、中學隊、親子隊、視障隊)

比賽時間：10：00-12：00

活動形式：參加者年齡須為5歲或以上 (未滿18歲參加者須由家長/監護人簽署)

每隊成員4至8人 (報名上限: 每組別各50隊)

每隊以接力形式在2小時內跑出最遠距離

費用：每位＄150