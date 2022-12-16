克羅地亞「雪糕筒」咁值錢？皇馬曼城爭住要

克羅地亞中堅加華度爾上仗世界盃4強，慘遭美斯連環扭過3次，被網民嘲諷係「雪糕筒」，但無損呢位20歲新星身價，兩大豪門皇馬及曼城爭住計劃收購佢，盛傳「藍月亮」開出總值1.3億歐元轉會費，利誘RB萊比錫放人。

身高1米85嘅加華度爾2021年由薩格勒布戴拿模加盟RB萊比錫，當時轉會費僅1,880萬歐元，佢登陸德甲之後迅速冒起，成為RB萊比錫主力，上陣66場入3球，早已經引起唔少大球會注意。

加華度爾喺今屆世界盃戴面罩比賽，加上表現勇猛，令球迷留下深刻印象，人氣進一步上升，令皇馬及曼城準備提早下月出手斟介佢。據悉皇馬開出9,000萬歐元轉會費，以及600萬歐元年薪吸引加華度爾加盟。

至於曼城出手更闊綽，開出總值1.3億歐元轉會費，當中包括浮動獎金、將來二次轉會費分紅等特別條款，同時畀加華度爾一份1,200萬歐元年薪合約。

曼城仲好體貼，只要RB萊比錫同意下月出售加華度爾，會方願意畀佢留效呢支德甲球隊至今季結束，今次搶人大戰之中，曼城應該佔上風。