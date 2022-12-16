精英籃球賽開打　干潁堯13分助青中反勝滙基

全港學界精英賽籃球賽時隔3年復辦，周五（16日）展開首階段賽事，女子組上演矚目大戰，元朗區冠軍中華基督教青年會中學憑U18港青代表干潁堯轟13分，以41比34力挫九龍區亞軍滙基書院（大坑東） ，小組賽旗開得勝。

精英籃球賽第一階段於12月16至19日舉行，男女子組各24隊按抽籤分成6組，每組4隊進行小組單循環，每組首兩名共12隊晉級12月21日至23日舉行的次階段賽事。上屆男女子冠軍張振興伉儷書院和協恩中學首日分途出擊，張振興以34：44不敵裘錦秋中學（葵涌），協恩則以133：6狂勝荃離區冠軍香港教育工作者聯會黃楚標中學。

女子D組首日上演精彩大戰，由元朗區冠軍中華基督教青年會中學對九龍區亞軍滙基書院（大坑東） ，雙方上學年先後於學界馬拉松及蘇黎世學界三人籃球邀請賽碰頭，兩次均由滙基取勝。今場滙基頭3節一直領先，第3節中段更一度拉開至30：23，青中由吳思恆和干潁堯聯手得分，力追至28：30。第4節青中積極反撲，採取全場緊逼令對手失誤增加全節僅得4分，青中此節由干潁堯和何桂瑩各得6分及4分，以41比34反勝。滙基的尤雪兒今場得全隊最高9分，但其中7分都是首節所得，另一主力梁凱澄則被「重點招呼」，今場僅得5分。

賽後，干潁堯喜極而泣，與青中隊友擁作一團。今場她交出全場最高13分，特別第4節挺身而出，協助球隊贏得關鍵一仗。「上兩次三人賽對滙基都輸了，今場大家都好想贏，士氣好好。我已經中六了，來到最後一次精英賽，一定要終結中五的遺憾！」干潁堯今年9月有份代表香港女子青年隊出戰U18亞錦賽乙組賽事，更以場均14.3籃板榮獲賽事「籃板后」，這名中六生決心帶領師妹重返精英賽4強：「現在已經沒有所謂傳統勁旅之分，除了協恩，各隊都有2、3個主力，實力差距不會太大。上屆8強止步是個警剔，提醒我們不要到4強才認真努力打，每一場都要盡力去拼。我希望接下來的比賽都可以像今天一樣，帶動球隊士氣，帶領她們走到4強，甚至冠軍戰，完成小時候完成不到的目標。」