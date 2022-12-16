想體驗做體育記者　JSR開始報名喇！

過去十年為香港體育記者界培訓出大批新血的「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃 (簡稱JSR)」，又開始接受報名喇！計劃創辦人李德能鼓勵17至25歲，有志自我增值的年青人把握機會，用「親身經歷、勇敢嘗試」嘅精神成就計劃嘅十年里程碑！

計劃來到今年已經是第十屆，李德能強調計劃並非只局限於培訓青少年擔任體育記者工作，皆因過去九屆JSR計劃入面，幾百位畢業學員中，有不少透過計劃發掘自己的潛能和長處，各自譜寫出屬於自己人生故事，認清自己發展方向，為生活加添色彩。

由資深傳媒工作者擔任導師，學員在為期半年的課程中，除了接觸到基本體育傳媒理論外，亦會獲得體育巿場推廣訓練及體育產業的分享。計劃亦主張學員「走出課室」，從走訪本地體育賽事作文字、影像、攝影、採訪及網上直播等崗位中，體驗體育記者工作，從中提升表達能力，培養責任感及良好的處事態度。新一屆計劃以「傳承經驗 延續傳奇」(Take Pride in Legacy)為主題，透過理論及實踐兼備的課堂，傳承計劃「親身經歷、勇敢嘗試」的價值，讓學員建立信心昂然面對未來的挑戰。

截止報名日期：2023年1月9日